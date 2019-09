Fernando Atria lamentó la "contradicción fundamental" del sistema previsional chileno

El abogado constitucionalista Fernando Atria sostuvo en Cooperativa que existe una contradicción fundamental en el sistema previsional chileno, en el marco del debate por la posibilidad de retirar los fondos ahorrados por los trabajadores.

En conversación con Lo que Queda del Día, el abogado planteó que "llevan 40 años diciéndonos que (el dinero) es de los trabajadores que las han depositado. Entonces nosotros estamos simplemente diciendo que el poder de decidir que pasa con esa plata también tiene que ser de los trabajadores".

"Ser dueño de algo significa que uno puede decidir como se usa ese algo (...) es razonable que pueda haber un límite", comentó.

Para Atria, "quienes defienden a las AFP culpan al trabajador por las bajas pensiones, es decir las bajas pensiones no son culpa de que el sistema esté mal pensado, de que haya sido un Mercedes Benz para un camino de tierra".

"Queremos poner en discusión lo que nos parece una de las contradicciones fundamentales del sistema y que está vinculado a los resultados bastante acérrimos que ha tenido, que es esta idea de que por un lado los trabajadores son dueños y por otro lado no son dueños", manifestó.

"El sistema es brutal con las mujeres, porque ellas no trabajan, porque es un sistema que se basa en el ahorro (...) no hay países que tengan un sistema de pensiones cuyo pilar contributivo sea únicamente ahorro individual, eso es algo que no se conoce en el mundo", lamentó el experto.