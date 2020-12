Gobierno descarta retiro forzoso del 10% para los deudores de alimentos

Este lunes la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja inició la discusión del proyecto del Gobierno para el retiro de fondos previsionales, en su segundo trámite legislativo tras su aprobación la semana pasada en el Senado.

Durante el debate, ante las intenciones de la oposición, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, le cerró la puerta a la posibilidad de que el Ejecutivo impulse el retiro forzoso de las platas de aquellos padres o madres que mantienen deudas por pensiones de alimentos de sus hijos.

En su argumento, afirmó que "no puede ser que esos padres y madres que no han financiado las pensiones de alimentos de sus hijos, vean disminuidos sus fondos para una futura pensión, porque en defintivia lo que va a ocurrir es que esos padres no se van a hacer cargo de esas pensiones de alimentos", dado que -planteó- "a futuro va a ser la sociedad completa la que lo va a tener que financiar a través de pensiones del Pilar Solidario".

La reforma constitucional transitoria para el segundo retiro, impuganada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y rechazada la semana pasada en el Senado, contempla un mecanismo de retiro forzoso mediante la subrogación: en específico, propone, por ejemplo, que los tribunales pueden decretar el pago del retiro en beneficio de los hijos de una mujer, quien entoces se subroga el derecho para solicitar ella el retiro de su ex pareja.

El proyecto del Ejecutivo, en tanto, solo contempla la retención de los fondos a los deudores alimentarios, tal como fue en el primer retiro.

GOBIERNO REPONE EL REINTEGRO

La sesión de hoy se esperaba que estuviera marcada por el debate del cotnrovertido pago de impuestos, pero de entrada el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que repondrá el articulado sobre el reintegro de los fondos que sean retirados -tachado por algunos como un "autopréstamo"-, punto que fue eliminado en la tramitación en el Senado y que fue clave para el avance del proyecto.

"Queremos someter al debate la propuesta de que estos recursos que hoy se retiren ante problemas de liquidez que algunas familias puedan tener, pueda ser considerado que se puedan reintegrar, en vista de financiar las pensiones en el futuro", sostuvo el jefe de la billetera fiscal.

Sobre el final, aseguró que los diputados podrán "rechazarlo", pero la intención del Gobierno "es ser consistentes con ese principio", que además en el texto original fijaba la obligatoriedad del reintegro.

DE OPOSICIÓN A OFICIALISMO PIDEN EXENCIONES DEL PAGO DE IMPUESTOS

En la oposición han anunciado indicaciones para facilitar el retiro forzoso y también para eximir del pado impuestos por los dineros que sean extraídos.

En específico, en su proyecto el Ejecutivo no exime a nadie quien, según la Ley de Impuesto a la Renta, debe tributar de acuerdo a su nivel de ingresos -desde los 688 mil pesos de promedio anual, actualmente-; a diferencia del primer retiro y la reforma opositora para un segundo, que los exime a todos.

En ese marco, el diputado Gabriel Silber (DC) subrayó que el mensaje de la oposición al Gobierno es que no estorbe, coopere y se allane a patrocinar estas indicaciones".

"De lo contrario, vamos a insistir en los dos tercios en la Sala para la aprobación de lo que nosotros consideramos, se ajusta a la Constitución porque en los hechos una ley puede tener algunos artículos con superquórum y ser votado así en Sala", advirtió.

Asimismo, cuestionó que "si el Gobierno quiere hacer de esto un choque de poderes, van a perder los chilenos; y no queremos que esto ocurra".

Así como hay diputados que piden eximir a todos, otros plantean hacerlo hasta el umbral de aquellos que rentan por 4,5 ó 2,5 millones; o hasta los 1,5 millones como propuso formalmente el diputado oficialista Frank Sauerbaum (RN), según dijo, en representación de varios parlamentarios de Chile Vamos, incluido Evópoli -partido al que pertenece Briones-.

"Nosotros hemos estado conversando con el resto de los diputados de Chile Vamos, también con quienes no están en esta Comisión, de Evópoli, y estamos dispuestos a avanzar en una exención que pudiera llegar hasta el primer tramo: hasta 1,5 millones de pesos, y de esa manera poder entregarle un alivio a la gente de clase media", expuso.

Destacó, en ese sentido, "que si nosotros lográramos eso, tendríamos al 91 por ciento de los chilenos sin pagar impuestos: nosotros le pedimos, ministro, formalmente, que lo medite, que lo piense, para poder avanzar a ese arreglo".

El ministro Briones tomó nota pero defendió la postura de La Moneda de no innovar en esa materia, es decir, no modificar ese punto.

#Segundoretiro10porciento 📰| Se inició discusión de proyecto del gobierno que permite el segundo retiro del 10%.

Otros parlamentarios han llamado al diálogo al ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, que se ha mostrado más abierto a conversar posturas.

El proyecto no se votó este lunes en Comisión, que seguirá analizándolo mañana martes. En caso de que el Ejecutivo cambie de opinión e impulse modificaciones en materia tributaria, ejerciendo su atribución, el texto deberá pasar también a la Comisión de Hacienda.

De todas maneras, ya está puesto en tabla para ser discutido en la Sala de la Cámara Baja el jueves. La sesión también está citada para abordar el informe de la comisión mixta de la reforma de los diputados de oposición, pero la instancia aún no ha sido convocada.