Gobierno y su no reforma de pensiones: "La política no ha estado a la altura"

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, lamentó en Cooperativa que en materia previsional la política "no ha estado a la altura", y aseguró que pese al ingreso de la ley corta, el Gobierno "no ha tirado la esponja" en la reforma al sistema de pensiones que impulsa desde noviembre del 2018 y que permanece en el Senado, en segundo trámite, desde marzo del 2020.

Entre los aspectos principales del proyecto de ley corta figuran el aumento de la Pensión Básica Solidaria de los 176.096 pesos actuales hasta los 178.958 pesos y la creación de un seguro anti lagunas previsionales que pagará el seguro de cesantía; y ampliar la cobertura del Pilar Solidario del actual 60% de la población, al 80%, apuntando a llegar a la clase media e incorporar a más de 500 mil pensionados.

En El Diario de Cooperativa, Cerda manifestó que en el Ejecutivo esperan que "se apruebe rápidamente porque hay chilenos que están esperando esta mejora de pensiones", resaltando asimismo uno de los objetivos de la iniciativa: "Hay toda una clase media, que está entre el 60% y el 80%, que no tiene las ayudas del Estado en materia de pensiones, y estamos tratando de extenderlo a ella".

Recordó, incluso, que al inicio de este Gobierno la Pensión Básica Solidaria estaba en 104.000 pesos.

Con estas subidas, explicó que "hoy podríamos tener un chileno que tiene una pensión, por ejemplo, de 200.000, pero es que completamente autofinanciada; y si le extendiéramos el Pilar Solidario, su pensión podría subir a 310.000 pesos de forma permanente, un aumento de más del 50% de forma permanente".

Criticó, en ese marco, que eventualmente avance el cuarto retiro de fondos de pensiones. "Si se realiza, la parte de la pensión que es autofinanciada va a disminuir, de hecho, si pensamos que una persona ha hecho tres y hará un cuarto retiro, podría disminuir en 40% o más. Entonces por un lado vamos a estar tratando de mejorar las pensiones con ayudas del Estado y por otro lado disminuiremos mucho su pensión autofinanciada", expuso.

Además, aún en escenario de pandemia, "estamos tratándole de decir a la gente que va a tener ayuda del Estado con el IFE".

"NO HEMOS TIRADO LA ESPONJA CON LA REFORMA"

En cuanto a la reforma que se tramita en el Congreso desde hace casi tres años, "no hemos podido llegar a acuerdo en la ley larga, por muchas razones", pero "en lo que sí, siempre conversamos y muchos parlamentarios, incluso de oposición, nos pidieron que avanzáramos con esta ley corta, entonces estamos tomando esa parte", apuntó.

"Lamentablemente no hemos podido ponernos de acuerdo, tenemos un proyecto de ley larga hace mucho tiempo en el Congreso, que pasó la Cámara Baja, pero en el Senado no ha podido seguir avanzando. La política no ha estado suficientemente a la altura, hay que reconocerlo", expresó.

"Pero al final del día lo que realmente les importa a los chilenos es el aumento de sus pensiones, más allá del sistema", recalcó.

Con todo, afirmó que el Gobierno "no ha desechado" la reforma previsional, a pesar de impulsar ahora la mencionada ley corta.

"No hemos tirado la esponja, porque lo más relevante para los chilenos es que aumenten sus pensiones (...) Seguiremos conversando en la medida que haya espacios, (pero) tenemos que reconocer que nosotros no somos mayoría en el Congreso y por tanto tenemos que tratar de llegar a acuerdo", sostuvo Cerda.

SE REDUCIRÁN EXENCIONES PARA FINANCIAR LEY CORTA Y EMPAREJAR LA CANCHA

Los aumentos en el Pilar Solidario que propone la ley corta utilizará recursos que el Ejecutivo espera recaudar modificando algunas exenciones tributarias.

El jefe de la billetera fiscal defendió que "estamos subiendo pensiones de forma permanente, y necesitamos financiamiento permanente para hacerlo sostenible".

"Estamos tratando de reducir exenciones tributarias, en algunos sectores que tienen beneficios tributarios que en su momento fue para incentivarlos y que tuvieron mayor actividad económica, pero también llega el momento de revisarlo", apuntó, remarcando que "también nos parece que es un tema de justicia tributaria, que todos tenemos que pagar lo que corresponde, y es aplanar la cancha, que sea igual para todos".