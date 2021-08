Impulsores defienden cuarto retiro de fondos de pensiones pese a advertencias del Banco Central

Los impulsores de los proyectos que buscan aprobar un nuevo retiro anticipado de los fondos de pensiones restaron dramatismo a las advertencias lanzadas por el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien ayer alertó ante la Cámara de Diputadas y Diputados los efectos "extremadamente graves" que golpearían la economía nacional de aprobarse por cuarta vez esta medida, sea parcial o total.

Según el titular del instituto emisor, la idea de concretar un nuevo giro es "la mayor amenaza para una recuperación sólida y sostenible" de la economía chilena tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

"Si no tomamos en cuenta los riesgos a los que estamos exponiendo al país, en un momento en el cual la economía está saliendo de una crisis y entrando en una fase de recuperación importante, donde todavía nos quedan muchas cosas por hacer, sería un riesgo desproporcionado en relación a los beneficios que sería posible alcanzar con esta medida", fue parte de la exposición en la Comisión de Constitución.

En esa línea, Marcel subrayó que un nuevo giro de ahorros "va a actuar sobre una economía sobrecalentada. Es distinto entregar recursos para alimentar el consumo cuando una economía está en una recesión, a cuando la economía está en un escenario de riesgo de recalentamiento".

"YA HEMOS ESCUCHADO ESAS PALABRAS"

La diputada Alejandra Sepúlveda, militante del Partido Federación Regionalista Verde Social, dijo "lamentar las palabras de Mario Marcel en relación a que el cuarto retiro sería prácticamente el caos económico en nuestro país".

"Nosotros ya hemos escuchado esas palabras, fundamentalmente en el primer retiro. Eso no ocurrió y por eso yo llamaría a la calma", señaló la congresista opositora.

El diputado y presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca (Partido Socialista), aseguró, por su parte, que "las exposiciones del ministro (del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero), del superintendente (de Pensiones, Osvaldo Macías), del presidente del Banco Central y del presidente la Comisión para el Mercado Financiero (Joaquín Cortéz) dan cuenta de una postura que ha sido permanente en el tiempo y la hemos escuchado en los tres primeros retiros".

"Lo que nos preocupa hoy día es el nivel de presión que ha estado ejerciendo el Presidente de la República con todos sus ministros y el nivel de presión que el candidato (Sebastián) Sichel y la derecha económica están planteando a cada uno de los parlamentarios de este Congreso", acusó el legislador opositor.

No obstante, coincidió con el pronóstico del presidente del Banco Central el economista Carlos Budnevich, ex superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y profesor de la Universidad de Los Andes, quien enfatizó que "los efectos macroeconómicos" de un nuevo retiro "son realmente preocupantes".

El experto explicó que un nuevo giro generará inflación, alza de la tasa de interés e impactos en el Fondo B de las AFP, dado el actual contexto de recuperación económica.

"Es una combinación de fuerzas que genera un efecto de aumento de demanda agregada, con una consecuente presión sobre la inflación y los precios, lo que va a obligar al Banco Central a subir la tasa de interés en forma bastante más brusca y también va a presionar, dado que las AFP van a tener que liquidar fondos que van a hacer los precios que los bonos y las acciones chilenas caigan, aún más sobre el alza de las tasas de interés", señaló Budnevich.

LA DERECHA DICE ESCUCHAR LAS ADVERTENCIAS

Mientras que en el oficialismo, el diputado Jorge Durán (Renovación Nacional) afirmó que escucha "con mucha prudencia a los distintos expositores".

"A pesar de ser autor (de uno de los proyectos) del cuarto retiro y (otra iniciativa) del 100 por ciento, he dicho que hoy, si se somete a votación, y con las condiciones actuales de la economía, de que no tenemos confinamiento, de que se está reactivando la economía y de que se está pagando un Ingreso Familiar de Emergencia y un Ingreso Laboral de Emergencia, no están las condiciones dadas para seguir insistiendo con un cuarto retiro", reconoció el parlamentario derechista.

"Yo creo que la discusión debe seguir, debemos tener guardado ese cuarto retiro en caso de emergencia y romper el vidrio si llega la cuarta ola, si volvemos a confinamiento", planteó Durán.