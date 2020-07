Ministro de Justicia: Trabajamos en un sistema que asegure la retención de 10% por pensión de alimentos

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que pretenden crear un sistema que asegure la retención de los fondos en el caso de que existan deudas por pensión alimenticia.

"Estamos haciendo el máximo esfuerzo porque la reforma se nos vino muy rápido y no se ha podido implementar todo en el tiempo debido. El Poder Judicial ha estado trabajando muy intensamente para lograr ese objetivo y nosotros estamos colaborando precisamente porque tenemos 10 días, no se va a pagar antes del décimo día, se va a pagar después del décimo día. Entonces, lo que tenemos que aprovechar es generar un sistema que asegure que aunque hayan sido solicitados, mientras no se le paguen, se pueda interponer esta orden judicial de retención en todos los casos en que haya una pensión alimenticia decretada", informó.