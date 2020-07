Pensiones: Si uno retira menos del 10%, luego no puede pedir el resto

La Superintendencia de Pensiones confirmó que quienes opten por retirar un monto menor al 10 por ciento de sus fondos de pensiones no podrán acceder al remanente, ya que se trata de una operación que solamente se llevará a cabo una vez.

La entidad determinó que el trámite para solicitar el retiro se iniciará a las 09:00 horas de este jueves, a través de cada uno de los sitios web institucionales de las administradoras.

Las AFP deberán diseñar un formato único de solicitud, que entregará los mismos mensajes y la misma información a los afiliados y beneficiarios.

Los datos que se solicitarán son: el número de cédula de identidad y su serie o número de documento, el domicilio completo (opcional), teléfono y correo electrónico.

Junto a esto, la aplicación preguntará al solicitante si desea realizar el retiro del 100 por ciento del monto, con alternativas de Sí o No.

En caso de seleccionar No, los usuarios accederán a la opción de un retiro parcial, donde podrán elegir el porcentaje del retiro que quieren efectuar, calculado respecto del máximo permitido por la reforma.

Los retiros se podrán depositar en la Cuenta 2 de la AFP, en cuentas bancarias, cajas de compensación, a través de vale vista o en efectivo con las plataformas de Servipag y Sencillito.

