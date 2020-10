Segundo retiro del 10 por ciento pasó su primera valla en la Cámara

La Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó este martes, con una amplia mayoría, la reforma que propone un segundo retiro del 10 por ciento de ahorros previsionales y fue despachada a la Sala.

La iniciativa, planteada por la oposición e impulsada principalmente por Pamela Jiles (PH), fue aprobada con 11 votos a favor y 1 voto en contra. El legislador que rechazó la propuesta fue Jorge Alessandri (UDI).

El proyecto pretende dar holgura económica a las familias chilenas para enfrentar la crisis generada por la pandemia, que ha llevado a un crecimiento del desempleo y las deudas a raíz de las restricciones sanitarias.

Esta segunda reforma fija las mismas condiciones que la primera, en forma de ingreso directo y único a los cotizantes del 10 por ciento de sus ahorros, gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En la sesión también aprobó en general el retiro para jubilados de renta vitalicia (10 votos a favor y dos abstenciones) y el retiro forzoso para deudores de pensiones de alimentos (12 votos a favor).

Urgente: Comisión de Constitución aprueba en general proyecto de ley que permite un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales.



Resultado: 11 votos a favor y 1 en contra. Sólo votó en contra el diputado UDI Jorge Alessandri.

Al igual que con el primer proyecto para retirar fondos aprobado en julio, el Gobierno se posicionó en contra esta segunda iniciativa aludiendo a que terminaría perjudicando al sistema de pensiones.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró esta mañana en Cooperativa que es "incompatible ir por una mejora a las pensiones y al mismo tiempo tomar medidas que las debiliten", ejemplificando que cada proceso de retiro "resta dos puntos de cotización", que es un tercio de lo que se propone en la reforma previsional (6 por ciento de cotización adicional).

En su intervención más tarde ante la Comisión, Briones señaló que aprobar esta propuesta supone un gasto permanente para el Fisco, que hasta ahora ha desembolsado siete mil millones de dólares para enfrentar los efectos de la pandemia.

Asimismo, emplazó al Parlamento, porque "ustedes asumieron un honorable compromiso de hacer un retiro por una sola vez, y aquí estamos".

También expuso ante la instancia la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien admitió que, de promulgarse el proyecto, atendería "necesidades que son muy urgentes", al tiempo que reiteró que se usarían "recursos que están pensados para ser usados por una futura pensión, y estamos poniendo en riesgo las futuras jubilaciones".

Además, sostuvo que un razonamiento común para sustentar el retiro es: "'¿Para qué voy a seguir ahorrando si mi pensión va a ser igualmente mala, y voy a tener que recurrir a los recursos del Pilar Solidario?'", respondiendo que "ante esa argumentación, lo que se tienen que plantear es que lo que estamos buscando es fortalecer el sistema previsional a través de un aumento de la tasa de cotización".

Entre otras cosas, la secretaria de Estado también recordó que la situación del país en la actualidad es distinta a cuando se aprobó la primera iniciativa en julio, pues en torno a 400.000 personas ya han vuelto al trabajo, y que no sería una medida efectiva puesto que muchos ciudadanos se quedaron sin fondos tras el primero.

JILES CONTRA BRIONES: "ME TIENE CHATA, EL NIVEL DE CRUELDAD ME ASOMBRA"

En su intervención previo a la votación, la diputada Pamela Jiles, impulsora de la iniciativa, criticó duramente la postura del ministro de Hacienda: "El señor Briones me tiene podrida, me tiene chata. El nivel de crueldad, insensibilidad y provocación al dolor de las personas que están siguiendo masivamente esta tramitación, su nivel de burla, me asombra", fustigó.

En la misma línea, el diputado René Saffirio (Ind.), otro promotor del proyecto, aseguró que "el ministro de Hacienda giró todo lo que tenía depositado de credibilidad en su cuenta corriente cuando le avisó al país que el retiro del primer 10 por ciento iba a significar una catástrofe económica, y fíjense lo que pasó: el ministro de Economía lo desmintió".

Tras estas interpelaciones, el titular de Hacienda reaccionó con molestia y así se lo hizo ver al presidente de la Comisión, Matías Walker (DC), durante la sesión: "Siempre que vengo al Congreso lo hago con mucha expectación y entusiasmo, porque genuinamente espero que el Congreso sea un lugar de diálogo, de debate, de posturas distintas. Eso siempre es mi anhelo y supone mucho respeto. Creo que las formas hay que cuidarlas siempre, en todo momento, y veo con preocupación que en esta Comisión se levanten todo tipo de adjetivos calificativos de las personas, lo que no es otra cosa que tratar de forma indigna a quien está al frente", señaló Briones.

"No hay cosa más indigna en la conversación que los argumentos ad hominem, que son descalificaciones personales. De hecho, no es un argumento, es el peor de los argumentos", agregó.

"El Ministro Briones me tiene podrida, me tiene chata. Es un insensible". Acusa la diputada Pamela Jiles en la Comisión de Constitución durante debate de retiro del 10%.