Briones: La nueva Constitución debe recoger grandes principios y no programas de Gobierno

El ministro se Hacienda, Ignacio Briones, planteó la importancia de entender que hay materias que corresponden que sean consagradas en una Constitución y otras que deben ser tratadas mediante leyes, para que en la nueva Carta Fundamental que será elaborada no termine siendo un compendio de un "programa de Gobierno".

"Una Constitución hay que verla como un contrato intergeneracional, entre generaciones", subrayó en conversación con El Diario de Cooperativa, y expuso que "a diferencia de la ley, que puede ser modificada, las Constituciones tienen altos quórums modificatorios porque se deben a grandes principios y a la protección de los derechos de las minorías, las libertades, que no pueden ser pasados a llevar por mayorías circunstanciales".

Sostuvo que "cuando se empieza a poner un programa de Gobierno en la Constitución, que está hecha para durar varias décadas, la sustrae del debate democrático y afecta a las generaciones futuras", por lo cual valoró que para el debate de la nueva Carta Magna se haya definido los dos tercios como regla de acuerdos, ya que "uno esperaría que estén recogidos los grandes principios y no los programas de Gobierno de un lado o del otro".

Descartó, en tanto, postularse a la Convención Constitucional: "Me hubiera encantado ser convencional, es una labor muy noble y tremendamente importante, pero soy ministro de Hacienda, tengo desafíos enormes, soy parte de un equipo de Gobierno del que me siento plenamente miembro. No puedo acceder a esa opción".

REVISIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO: "QUE HAYA LAS MENOS EXENCIONES"

En ese marco, además, afirmó que "es muy importante en el debate que viene que entendamos bien qué cosas son propias de la Constitución, y cuáles son propias de la ley y del debate democrático", y lo vinculó con la comisión que creó para revisar el sistema tributario, un asunto que "lo define la ley".

El mandato de esa instancia es "reflexionar sobre esta hoja de ruta, no redactar una reforma tributaria, sino definir los grandes lineamientos que se hagan cargo de dos cuestiones: una tributación que fomente el crecimiento, que es fundamental, y que apunte a mejorar la equidad, que tiene que ver con la progresividad del sistema y la equidad horizontal, que dos personas que ganan lo mismo paguen lo mismo", detalló.

El objetivo también es plantear "los grandes principios que deben guiar la política tributaria, con un sistema más simple, más justo, más eficiente, pro crecimiento, que recaude, sea progresivo y ojalá tenga las menos exenciones posibles; y tengamos un régimen general para todos", porque el país "va a necesitar mayores ingresos para en el futuro financiar" políticas sociales "ambiciosas".

🔵Ministro de Hacienda, ad portas de votación de nuevo retiro del 10%: "Es incompatible seguir retirando fondos y a la vez pedir mejores pensiones. Habría que destinar 2 puntos de los 6 que contiene la reforma sólo a devolver lo restado".



Lo dijo Briones hoy en @Cooperativa pic.twitter.com/TAcxubB5tR — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 27, 2020

REFORMA PREVISIONAL E "INCOMPATIBILIDAD" CON SEGUNDO RETIRO

La Comisión de Constitución de la Cámara Baja sesionará este martes a las 15:00 horas para votar la propuesta para un segundo retiro de fondos previsionales, que impulsa la diputada Pamela Jiles (PH). Ante ello, el ministro Briones reiteró su cuestionamiento al proyecto y advirtió que perjudica cualquier intento por mejorar las pensiones.

"Es incompatible ir por una mejorar a las pensiones y al mismo tiempo tomar medidas que las debiliten. Entiendo a la gente, pero cada retiro del 10% resta dos puntos de cotización, que es un tercio de lo (adicional) que hablamos en la mejora de pensiones" propuesta en la reforma, que es "extremadamente necesaria", sostuvo.

Por ello, llamó a "lograr un acuerdo porque el país lo espera (...) no nos podemos hacer los lesos, la prioridad del Gobierno es avanzar en esa dirección", considerando además que, a su juicio, "los resultados del plebiscito también tienen que ver con eso, la ciudadanía espera señales, cambios, y qué duda cabe que avanzar en mejorar las pensiones de hoy y mañana es una prioridad que no podemos desatender".

En el marco de ese debate, apuntó que los partidos de Chile Vamos han pedido al Ejecutivo "considerar una serie de elementos que les parecían valiosos" para modificar la reforma que fue aprobada en enero en su primer trámite constitucional: "Nos han pedido el famoso seguro de longevidad, y es una de las cuestiones que estamos considerando, pero lo primero, como estrategia, tenemos que ser capaces como país de dar respuesta y proponer una reforma sustantiva que mejore las pensiones de hoy y mañana".

Para avanzar, la estrategia del Gobierno es "primero tener una propuesta común, que sea propia de Chile Vamos como un todo, y a partir de ahí tener un espacio de negociación con la oposición para lograr acuerdos", agregó Briones.