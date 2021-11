Senador Araya y cuarto retiro: "Si se discute después de elecciones habrá otro criterio y más flexibilidad"

El senador Pedro Araya (independiente) afirmó este sábado en Cooperativa que discutir el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales posterior a las elecciones presidenciales puede dar "mayor flexibilidad y menos presión" a los parlamentarios en ambas cámaras.

"Tiendo a pensar que aquellos que están con esta actitud intransigente de poder defender el proyecto de la Cámara de Diputados probablemente están presionados por el tema electoral. Si este proyecto se discute la semana siguiente de elecciones, probablemente el criterio va a ser otro y va a haber una mayor flexibilidad", señaló el parlamentario en diálogo con El Diario de Cooperativa.

Ante esto, advirtió que la discusión de esta iniciativa actualmente "pareciera ser como una suerte de disputa en quien logra conseguir más en el cuarto retiro, cuando lo que debiéramos estar pensando es cómo se construye un proyecto que tenga viabilidad técnica, política y sea aprobado por ambas cámaras".

"Hay que recordar que el texto de la comisión mixta, aún cuando puede ser aprobado por mayoría de sus integrantes, tiene que ser ratificado con los quórum respectivos en cada cámara, y en el caso del Senado se siguen necesitando los 26 votos", puntualizó Araya.

El martes pasado fue rechazado el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales y segundo avance de las rentas vitalicias, luego de que la oposición lograra 24 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención. Para aprobar la iniciativa se requería de un total de 25 votos.

Cambios al proyecto

Sobre la discusión y avance de este proyecto, el senador indicó que "si algunos pretenden que se apruebe el proyecto de la Cámara de Diputados, que es un proyecto que tiene altas deficiencias técnicas y jurídicas, no se va a aprobar entonces".

"He estado conversando con los diputados que van a integrar la comisión mixta y lo que les he pedido es que flexibilicen su posición, principalmente a los diputados de oposición, porque si ellos pretenden ir a defender el texto de la Cámara, no vamos a llegar a ninguna parte y va a ser imposible construir un acuerdo", aseguró el parlamentario a Cooperativa.

En esta línea, dio cuenta que "si los diputados quieren hacer de esto un tema de que van a defender a brazo partido y a ultranza el texto que ellos enviaron, va a ser muy difícil construir un acuerdo y probablemente no vamos a llegar a buen puerto".

"Prácticamente el proyecto hay que hacerlo completo de nuevo, el Senado no aprobará el texto de la Cámara de Diputados", puntualizó Araya, quien adelantó que "el mandato de los senadores de la comisión mixta es que el pago del 10 por ciento se realice en dos cuotas y no en un plazo único", detalló Araya.