Superintendente: Con los dos retiros sumados se van a perder cinco años de cotización

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, señaló que tras el primer y segundo retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, las previsiones van a bajar en promedio un 23 por ciento y se van a perder cinco años de cotización.

En conversación con Cooperativa, la autoridad detalló que "el fondo total (de las AFP) es 206 mil millones de dólares, por lo tanto, si nosotros sumamos los dos retiros, estimamos que va a salir del fondo como el 17 por ciento ahorrado en total".

En concreto, en el primer retiro 10 millones de personas efectuaron el retiro de sus fondos, lo que se traduce en 19 mil millones de dólares, mientras que en el segundo -hasta el momento- lo han solicitado más de 6 millones de personas.

"El segundo podría llegar a unos 16 mil millones de dólares", aseguró Macías.

Respecto a las consecuencias de esta medida de emergencia ante la pandemia, el superintendente indicó que "nosotros calculamos que los dos retiros sumados van a bajar las pensiones promedio de los chilenos en 23 por ciento y que se van a perder cinco años de cotización, o sea es un enorme daño al sistema previsional y a los futuros pensionados".

PROYECTO DEL TERCER RETIRO

Este martes se dio a conocer que el jefe de gabinete de la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, Pablo Maltés, quien también es su esposo y candidato a gobernador por la Región Metropolitana, presentó -desde el Congreso Nacional- un proyecto de reforma constitucional para un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP.

Ante eso se generaron una serie de cuestionamientos por el propósito del proyecto y, al ser consultado, Macías dijo "no quiero referirme a las intenciones de las personas que promueven esto, no me corresponde".

Sin embargo, criticó que "es el dinero de la gente, pero es un dinero para pensiones que está ahí y que la gente tiene enorme necesidades, yo las entiendo, el problema es que esto se va a pagar en algún momento y eso es lo que no se ha logrado comprender, esta es una política pública enormemente equivocada y nociva para los pensionados actuales y futuros".

"Las personas en algún momento se van a jubilar y las pensiones van a ser terriblemente bajas, mucho más que ahora", concluyó.