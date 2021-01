Superintendente de Pensiones: "Hay que detener cualquier posibilidad de un tercer retiro"

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, aseguró este sábado que una reforma de pensiones es urgente de realizar a la brevedad y llamó a "detener cualquier posibilidad" de un tercer retiro del 10 por ciento de las AFP.

"Sería una política pública nefasta. Con el primer y segundo retiro se perdieron cinco años de cotizaciones y las pensiones en promedio serán 20 por ciento menores", detalló el superintendente en entrevista con El Mercurio.

"¿Queremos que los ancianos sean todos pobres e indigentes a futuro? Es muy fácil sacar la plata, pero esa plata no vuelve, y en 20 o 30 años más, cuando la gente se jubile con pensiones miserables, ¿quién va responder? Hay que detener cualquier posibilidad de un tercer retiro", puntualizó.

Es por esta razón, que Macías señaló que es "más urgente que nunca" realizar una reforma de pensiones, dado que "las personas se están jubilando con pensiones muy bajas y a futuro van a ser aún más bajas por el efecto de los retiros".

"Lo que corresponde, con un país en vías de normalización por efecto de la vacuna, con un pronóstico de recuperación económica gradual es no postergar más y llegar a un acuerdo en marzo", acotó la autoridad sobre el avance de este proyecto, que se mantiene en el Senado.

Distribución el 6% de cotización adicional

En tanto, sobre la distribución del 6 por ciento de cotización adicional, una de las trabas en el proyecto, Macías indicó que este monto "debe dividirse entre cuentas individuales y en el pilar de ahorro colectivo", ya que pasarlo todo a un fondo solidario o todo a una cuenta personal no es lo óptimo.

"Pasar todo a un fondo solidario no es conveniente porque lo que buscamos es que las pensiones suban de forma sustentable y que sea un sistema que la gente valore. Si la gente ve que toda su cotización no va a sus cuentas, sino a un ahorro colectivo, esta valoración va disminuir y no queremos que eso pase", alertó el superintendente de Pensiones al matutino.

En la misma línea, puntualizó que "tampoco creo que todo debería ir a cuentas individuales, porque el sistema actual pone en demasiado riesgo a las personas y tiene muy poca solidaridad, por lo que es necesario un pilar de ahorro colectivo solidario".

Finalmente, afirmó que cuando se retome la discusión en marzo se espera que piensen "en ese millón 400 mil personas que están pensionadas y las 150 mil personas que se están pensionando todos los años, en la enorme angustia que tiene la gente que ve que se va jubilar y que su pensión va a ser paupérrima".