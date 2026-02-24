Hijo de una alcaldesa fue asesinado en ataque armado al norte de México

La alcaldesa del municipio de Bacanora, en el estado mexicano de Sonora (norte), Nora Alicia Biebrich, sufrió un ataque armado este martes cuando viajaba por una carretera federal, en un hecho en el que murió su hijo, según informaron autoridades estatales.

Estas mismas fuentes descartaron por ahora que se trate de un atentado directo contra la funcionaria o que esté vinculado con la reciente ola de violencia en el país, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó la agresión ocurrida cerca del kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatlán, cuando la funcionaria y su hijo viajaban en una camioneta Jeep tras salir de Hermosillo (Sonora) con destino a Mazatlán (Sinaloa).

Según las primeras investigaciones, el ataque se originó tras un incidente vial cuando la camioneta Jeep intentó rebasar a otro automóvil que no lo impidió. Posteriormente, ese mismo vehículo los alcanzó y abrió fuego contra la camioneta, explicó el fiscal.

Salas Chávez precisó que los disparos se concentraron en la parte frontal y en la puerta del conductor, lo que indica que la agresión fue dirigida contra el conductor del vehículo y no contra la alcaldesa.

"Hasta el momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal de Bacanora", afirmó.

El hijo de la alcaldesa murió por las heridas de bala en las piernas, presuntamente a causa de desangramiento, agregó el funcionario.

En tanto, indicó que la jefa comunal se reporta "fuera de peligro" y sin heridas de arma de fuego, aunque con algunos golpes derivados del incidente vial.

Nora Alicia Biebrich Duarte gobierna el municipio de Bacanora, desde septiembre de 2024 y su mandato está previsto a concluir en 2027, por el Partido del Trabajo (PT), aliado del oficialismo.

Esta agresión armada ocurre en un clima de violencia persistente contra funcionarios en México. Según recoge la organización Data Cívica en su estudio "Votar entre Balas", un reporte de agresiones para entender la violencia político-criminal en el país, "el poder municipal es el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado" y casi el 80% de las víctimas de violencia político-criminal en México se concentran en este nivel.