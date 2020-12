Superintendente y supuestas "triangulaciones" de Piñera: "Todo está dentro del margen legal"

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, indicó que "no hay irregularidad alguna, todo está dentro del margen legal" y que "si a alguien no le gusta como está la ley siempre se puede cambiar" respecto a las denuncias de supuestas "triangulaciones" de dinero por parte del Presidente Piñera a través de inversiones con AFPs.

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora ante las acusaciones de la empresa Felices y Forrados (FyF) que apunta una supuesta triangulación entre la AFP Habitat y Moneda Asset Management, donde se acusa que el Mandatario tiene parte de su fideicomiso ciego en un fondo de Moneda, que a su vez invierte en ILC, que participa en la propiedad de AFP Habitat. Esta última, al mismo tiempo, invierte en fondos de Moneda.

Además, en la denuncia se cuestionó el rol de la Superintendencia de Pensiones en las supuestas transacciones.

Macías dijo que los cuestionamientos surgieron en julio del 2019 a raíz de una publicación y explicó que la Superintendencia revisa diariamente las inversiones de las administradoras de pensiones.

En Cooperativa, el superintendente sostuvo que "no hay irregularidad alguna, todo está dentro del margen legal, si a alguien no le gusta como está la ley siempre se puede cambiar y es debatible, pero no hay irregularidad y nosotros estuvimos ayer en la Cámara de Diputados y antes de ayer, en dos sesiones que nos convocó la Comisión del Trabajo y demostramos con número y una extensa presentación que no hay irregularidades".

"Todas esas situaciones nosotros las conocíamos, lo que pasa es que no revelaban ninguna irregularidad, sino que son situaciones que están contempladas dentro de la ley. La ley permite inversiones no directas, sino que indirectas, siempre que sean no significativas, o sea que sean pequeñas en entidades que puedan tener en alguna parte de su cadena de inversiones alguna inversión en empresas relacionadas a una AFP y esta era la situación que apareció", apuntó.

Y agregó que "nosotros lo sabíamos, pedimos más información a las administradoras, en este caso a la AFP Hábitat, y corroboramos tal como siempre pensamos que no había ninguna irregularidad".