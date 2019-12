Tribunal Constitucional escuchó alegatos sobre posible retiro de fondos de AFP

Este jueves se desarrollaron los alegatos ante el Tribunal Constitucional de las dos personas que solicitaron retirar el dinero que han cotizado en las AFP.

Los solicitantes son María Angélica Ojeda, una profesora de Antofagasta, quien busca retirar su ahorro previsional desde Cuprum, y Beatriz Valenzuela, quien se desempeña en la atención primaria de salud municipal y que quiere todo su dinero ahorrado en Hábitat.

Desde las administradoras aseguraron que la ley establece que estos fondos son de uso exclusivo para pagar pensiones y que una decisión de estas características puede aumentar el déficit del Estado.

Como ejemplo, también utilizaron el caso de Perú, donde el 56 por ciento de quienes retiraron sus fondos se los gastaron en consumo.

El abogado representante de Cuprum, Jorge Correa Sutil, planteó que "si el decreto ley 3.500 es una buena fórmula de seguridad social para Chile o una pésima, tal debate solo puede y debe desarrollarse en el Congreso Nacional de Chile".

"Traer ese debate de política pública a estrados judiciales constituye un error jurídico de magnitudes, que confunde lo que es propio de la política con lo que es propio de la justicia", recalcó.

A nombre del Presidente Piñera, el abogado Alejandro Charme pidió rechazar este requerimiento, aludiendo a que el derecho de propiedad no influye en esta situación.

🔵Argumentos de las Afp ante el TC:



▶️ Ley establece que cotizaciones obligatorias son para pensiones.

▶️ Si se permitiera retiro, crecería déficit fiscal pues habría más pensiones que financiar

▶️En Perú se hizo y 56% afiliados se gastó toda su plata en consumo. @Cooperativa — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) December 19, 2019

Postura de jubiladas

Las solicitantes fueron defendidas por los abogados José Luis Ugarte, Javiera Aravena, Fernando Atria, quienes aseguraron que los fondos pertenecen a los afiliados.

Atria se refirió al aspecto social del sistema de pensiones, asegurando que "nada de esto es así respecto de este sistema y nada de esto es controvertido. No es un sistema de seguridad social porque no es un sistema ni de seguro ni social, es un sistema de ahorro forzoso individual, entonces los intereses que justifican la obligatoriedad de la cotización no es un interés social".

"En un sistema de seguridad social, el interés que justifica la obligatoriedad de lo que ahí sí se puede llamar cotización es un interés social, un interés colectivo de la clase a ser cubierta", planteó.

Pasadas las 16:00 horas de este jueves se espera un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional.

🔵Argumentos de “NoMasAfp” ante el TC:



▶️Afiliado es dueño de su ahorro.

▶️Ley establece derecho de propiedad, por qué diferencia con trabajadores?

▶️No hay función social, porque sistema es de cotización individual y no colectivo.@Cooperativa pic.twitter.com/3ibhSaApBi — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) December 19, 2019