Así será la implementación de la reforma de pensiones

En el segundo semestre de este año comenzarán a notarse los primeros cambios en el marco de la reforma previsional, que fue promulgada durante este jueves por el Presidente Gabriel Boric tras un extenso debate en el Congreso.

El primer cambio en materia de recaudación será implementado en abril por la Tesorería General de la República, mientras que en mayo entrará en vigencia el Seguro de Lagunas Previsionales, que forma parte del Seguro de Cesantía.

En agosto será el turno del inicio del aumento gradual de la cotización del empleador, que deberá cotizar el 1 por ciento de la renta imponible para sus trabajadores, hasta llegar al 7 por ciento estipulado en una gradualidad de nueve años.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, comentó que "con el alza de las cotizaciones, el ahorro previsional va a aumentar un 60 por ciento, que es un tema pocas veces visto en el mundo, que en una reforma aumente un 60 por ciento el ahorro, y ese ahorro va a hacer que los fondos de pensiones crezcan mucho".

"De aquí a 30 años más los fondos de pensiones van a ser un 35 por ciento más altos que en el escenario en que no hubiese habido reforma, es una cifra muy alta para nosotros y los fondos de pensiones debieran alcanzar en torno a los 660 mil millones de dólares, son cifras enormes, y el desafío es cómo canalizamos eso al mercado de capitales, tanto local como internacional", planteó.

En septiembre se iniciarán los primeros pagos del nuevo monto de la PGU (250 mil pesos) a pensionados de 82 años o más, y a los beneficiarios de leyes reparatorias de la misma edad.

Mientras tanto, la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, aseveró que "lo que tenemos que tener claro acá es que el traspaso de multifondos a fondos generacionales no tiene sentido hacerlo si no es para mejor, o sea, partamos de la base de que cambiar por cambiar no tiene sentido".

"¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejor? ¿Qué es lo que fallaba en los multifondos que buscamos que en los fondos generacionales se corrija? La ley puede pretender terminar en A y podemos terminar en Z si no lo hacemos tan bien o lo hacemos más o menos, porque son muchas aristas y hay aspectos muy técnicos y además se hace camino al andar en muchos aspectos", puntualizó.