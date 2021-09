Cámara Baja votará en general la próxima semana la ley corta de pensiones del Gobierno

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó su cronograma de trabajo para tramitar la ley corta de pensiones propuesta por el Gobierno, que incrementa los montos y amplía la cobertura del Pilar Solidario, e iniciará su debate y votaciones en general la próxima semana.

La iniciativa fue ingresada hace unos días y ayer la instancia fijo para el siguiente lunes la votación en general, mismo día establecido como límite para la presentación de indicaciones.

El objetivo del grupo parlamentario es que el martes la norma sea vista, también en general, en Sala y se despache a la Comisión de Hacienda para iniciar el debate en particular.

No obstante, hoy el ministro del Trabajo, Patricio Melero, planteó la idea de que la instancia del ramo sesione mañana viernes o incluso el sábado, lo cual molestó y generó un tenso momento con el diputado DC Gabriel Silber, presidente de la Comisión de Trabajo. Para el legislador DC es demasiada celeridad, considerando que el cronograma fue fijado con acuerdo de las partes.

En ese marco, tuvieron el siguiente intercambio en la instancia:

Melero (M): "Presidente, ¿me da la palabra por favor?".

Silber (S): "Si es sobre la orden del día, puede ser. Este tema procesal está cerrado".

M: "Creo que no corresponde, presidente, el trato a un ministro de Estado que le ha planteado una situación de procedimiento, que ha dicho que ha retirado la urgencia de la mañana".

que le ha planteado una situación de procedimiento, que ha dicho que ha retirado la urgencia de la mañana". S: "Tengo que cumplir la palabra empeñada. Aquí hay un acta, y yo ingenuo no soy . Vamos a pasar a la orden del día"

. Vamos a pasar a la orden del día" M: "El Gobierno ha cumplido plenamente el acuerdo".

S: "El tema está cerrado y pasamos a la orden del día".

Con todo, ya se habla de "súper lunes" y "súper martes", puesto que ambos días la Cámara Baja también seguirá con el debate del cuarto retiro de ahorros previsionales.

La Comisión de Constitución se citó para el lunes a fin de completar la discusión y votación en particular del texto, para despacharlo a Sala, que lo vería el martes.

Ad portas de ello, el diputado Gabriel Boric, abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, no pierde la fe de que pueda prosperar la indicación que impulsa con el objetivo de que el eventual nuevo giro de pensiones, el cuarto en poco más de un año, esté afecto a impuestos para los afiliados de mayores ingresos.

Esto, pese a que la última jornada la referida instancia la declaró inadmisible.

"Lo que pasó ayer en la Comisión es una cuestión bien técnica, se declaró inadmisible, no es que se haya rechazado y, por lo tanto, quedan otras instancias para establecer que los más ricos, los que ganan más de 2 millones y medio de pesos mensuales, que son una pequeña minoría en Chile, tienen que aportar más, porque si no, no vamos a poder construir una sociedad más justa", sostuvo Boric.

Asimismo, reiteró que "vamos a aprobar el cuarto retiro, porque hemos escuchado al pueblo de Chile en todas las regiones, que nos dice que todavía siguen necesitados para poder sacar adelante sus pymes y recuperar sus economías familiares, y en ese sentido, vamos a insistir en todas las instancias que sea necesario con eso".

A su vez, el diputado socialista Leonardo Soto celebró que la candidata de Nuevo Pacto Social, la senadora Yasna Provoste (DC), finalmente haya anunciado -en el debate de anoche- su apoyo al cuarto retiro, a pesar de que había insistido que daría a conocer su postura cuando el proyecto llegase al Senado.

"Me alegro de que Yasna Provoste sea una de las pocas candidatas presidenciales que está a favor del cuarto retiro. Creo que esa señal va a irradiar al Senado, y muchos senadores que hace poco decían que iban a estar en contra, van a ir sumándose a apoyarla a ella, si es que realmente quieren apoyar su candidatura presidencial", vaticinó Soto.

El Gobierno, sorpresivamente, le ingresó discusión inmediata al cuarto retiro, a fin de "obtener certeza jurídica para reducir los impactos financieros, inflacionarios y de tasas de interés, entre otros", a la vez que trabaja para que se rechace.