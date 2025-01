Economista: Queda la sensación de que hubo un buen acuerdo de pensiones

El economista Cristóbal Huneeus, coordinador de la mesa técnica de pensiones, destacó en Cooperativa la amplia aprobación de la reforma previsional en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues "da la sensación de que hubo un buen acuerdo".

"En el equipo estamos muy contentos, bastante sorprendidos por la votación en la Cámara, que fue muy abrumadora: casi todos los artículos con más de 100 votos -sólo en dos hubo 99-, y por lo tanto, fue mucho más holgado de lo que muchos decían", apuntó en Lo que Queda del Día.

El experto aseguró que antes de la maratónica sesión "se sabía que se iba a aprobar, pero no con cuántos votos, entonces queda la sensación de que, al final, hubo un buen acuerdo, que casi todos estaban a favor, y creo que eso hace más fácil la implementación, porque hay confianza de que este va a ser un proyecto que va a terminar bien".

"Estoy plenamente confiado de que la reforma se va a implementar bien: se va pagar el aumento de la PGU en seis meses más, se va a pagar el beneficio de años cotizados en 10 meses más, y por lo tanto, esa parte va a funcionar bastante bien", observó, y en el caso de "otros elementos que son más nuevos, también tengo fe de que el Ejecutivo va a hacerlos funcionar".

"Qué pasa con el seguro de invalidez y sobreviviencia, la entrada del seguro social, se va a empezar a pagar el bono tabla (...), pero de la misma forma en que funcionó y se implementó bien la reforma del 2008, no tengo ninguna duda de que ahora también van a funcionar", puntualizó.

Huneeus añadió que "hay plazos más largos para la licitación, que se llama recién en 29 meses, y se decide en 35 meses, y después en 39 meses se hace el traspaso de los activos, (mientras que) los fondos generacionales parten en 25 meses. Digo estos números para que la ciudadanía se quede tranquila de que hay un plazo largo para todos los cambios institucionales y regulatorios, para que se implementen bien, y todos los actores estén conscientes de lo que implica en el detalle".

En definitiva, "no me cabe ninguna duda de que esta reforma se va a implementar bien, y que va a ser un éxito, y por supuesto, si hay algunas cosas que se pueden ir mejorando en el camino, me imagino que todos van a estar dispuestos a hacer las mejoras correspondientes".