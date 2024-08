Previsional: Nuevos plazos generan escepticismo entre diputados

Con cierto escepticismo reaccionaron algunos diputados al principio de acuerdo sellado por el Gobierno y el Senado, sobre la forma y los tiempos para tramitar la reforma previsional, con miras a despacharla, a más tardar, en enero próximo.

Para el socialista Marcos Ilabaca, con estos nuevos plazos, en el oficialismo "estamos claudicando a sacar una reforma de pensiones de manera urgente", atendido que el debate en la Cámara Baja se enmarcaría en un año de elecciones presidenciales y parlamentarias.

"Si es que todo sale correctamente y la derecha por fin cumple alguno de sus compromisos -cuestión que pongo en duda-, febrero es feriado legislativo, es decir, vamos a entrar en pleno periodo de campaña presidencial y parlamentaria a debatirla en la Cámara de Diputados, y eso no va a ocurrir", alertó.

A juicio de Ilabaca, en tal escenario "no va a haber reforma de pensiones, porque la derecha va a querer seguir cuidando el bolsillo a quienes financian sus campañas: los dueños de las AFP".

¿CANDIDATURA DE JARA?

Desde la oposición, en tanto, la preocupación que algunos han levantado es un eventual interés de la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, por abandonar el Gobierno para postular al Senado en 2025.

Al respecto, el diputado Andrés Longton (RN) señaló que "me parecería extraño que la ministra haya encabezado todo este proceso, y cuando está llegando al final del camino, se salga para emprender una carrera parlamentaria".

"Creo que no hablaría bien de su gestión, y finalmente pareciera ser que antepone un interés personal por sobre un interés mayor, que tiene que ver con sacar adelante esta reforma, o al menos haberlo intentado hasta el final", apuntó el legislador, antes de añadir que "si dio estos plazos y estuvo de acuerdo, es porque no va a ser candidata, y espero no equivocarme".

Es probable que la votación por artículos de la reforma comience la próxima semana o las siguientes en el Senado, aunque los apartados estarán sujetos a eventuales cambios en la siguiente etapa de la tramitación.