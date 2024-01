Joseph Ramos: Aun con la reforma, las pensiones van a bajar para 2040

El economista Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, advirtió en El Diario de Cooperativa de una fuerte caída en las pensiones que tendrán los trabajadores futuros respecto de los actuales jubilados aun si se aprueba la reforma previsional que avanzó ayer al Senado.

"La Súper (de Pensiones) la semana pasada, en un trabajo liderado por Cristóbal Huneeus, mostró que la gente que jubile en 2040 va a tener pensiones bastante por debajo, tal vez 20% por debajo, de las actuales antes de la reforma. Si consideramos que las actuales son malas, imagínense si son 20% peores, y eso es lo que la Súper mostró que con la reforma va a pasar", dijo el profesor estadounidense-chileno.

Esto, explicó Ramos, "porque la rentabilidad de los fondos a futuro será mucho menor que la del pasado, la esperanza de vida sigue creciendo -gracias a Dios- y, en tercer lugar, hay una gran informalidad".

Para el economista, el problema de fondo es que las cotizaciones siguen siendo insuficientes, por lo que la discusión sobre el destino del 6% adicional es inútil.

"Se está discutiendo cómo se reparte el pozo y el pozo es claramente insuficiente", expuso.

Ramos agregó que "el estudio de la Súper dice que con la reforma vamos a tener una tasa de reemplazo del orden del 53%, cuando la actual es del 63%".

En esa línea, el académico afirmó que "si queremos tasas de reemplazo al menos iguales a las actuales, tenemos que aumentar la cotización y/o extender la edad de jubilar y/o reducir la informalidad de forma fuerte y/o indizar la PGU al salario y no a UF".

"Eso es lo que deberían estar discutiendo, pero no lo están discutiendo. Están discutiendo si es 3-3, 6-0, 4-2 o lo que fuera", lamentó.

"UN DISPARATE"

Respecto a la discusión sobre el destino del 6% adicional, Ramos sostuvo que "si uno saca fondos de los futuros para los presentes, eso es bueno para los presentes, pero le estás quitando a los futuros, que van a tener una pensión aún más baja. Entonces, es un disparate. Si queremos subir a los actuales, no saquemos a los futuros, que van a tener pensiones aún más bajas".

"Es regresivo, contra todo lo que se predica sobre distribución de ingresos", criticó.

"Saquemos de otra parte, de impuestos generales o lo que sea, pero no de las cotizaciones de los futuros", subrayó.

Con todo, el académico se mostró pesimista de cara al inicio del debate de la reforma en el Senado: "Tengo ese deseo (que se aborden los puntos que ha expuesto), ¿pero tú has escuchado esto en la discusión de la Cámara? No, no he escuchado a nadie, ningún senador o diputado, estar diciendo que esto es insuficiente. No digo que el tema de cómo se reparte el pozo es trivial, pero si el pozo es muy chico, ese es el primer punto".

En El Primer Café de Cooperativa, el economista Eugenio Rivera, del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, declaró que "Joseph Ramos dice que deberíamos aumentar la tasa de cotización, y lo cierto es que justamente estamos tratando de aumentarla en seis puntos, y él parece no darse cuenta de las dificultades que ha encontrado esta propuesta".

En esta línea, afirmó que "parece que Joseph Ramos viene como de Marte, diciendo, mire, pero hay que hacer todas estas cosas, cuando son esas cosas las que se están haciendo".