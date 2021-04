Gremio de aseguradoras recurre al TC: Busca evitar el retiro de rentas vitalicias

La Asociación de Aseguradores de Chile también acudió al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto que permite un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, pero por la arista de las rentas vitalicias.

Tanto en el proyecto despachado por el Congreso como en el presentado por el Ejecutivo se busca permitir que los pensionados por rentas vitalicias puedan adelantar sus pagos en el contexto del retiro de los fondos, sin embargo, y como ya había adelantado el gremio, acudirán al TC por la inconstitucionalidad de la iniciativa y señalaron que buscan igualar "artificialmente situaciones jurídicas y económicas del todo diferentes".

Esta mañana el gremio, que agrupa a 60 compañías, ingresaron un escrito al TC solicitando audiencias públicas para exponer sus puntos de vista sobre este proyecto. Según las aseguradoras, la reforma constitucional configuraría "una confiscación de los patrimonios de las compañías de seguro".

🔵Lo Último: Asociación de Aseguradoras también llega al TC, por proyecto que permite retiro del 10% en rentas vitalicias.



"Los pensionados en modalidad de renta vitalicia afectarían, con el adelanto, los patrimonios de las aseguradoras, pues se financiaría con recursos de éstas, aunque enseguida afectarían, con la devolución, mediante la disminución de esas rentas, también su patrimonio", señalaron.

Por lo tanto "se comprenderá que hay un costo financiero al entregar dinero hoy, a cambio de pagos futuros y que para obtener ese dinero hoy, las aseguradoras deberán liquidar masivamente inversiones que, por el giro de negocios, son de largo plazo, lo que acarreará un castigo".

Agrega que "el daño mayor no es ese, sino el que resulta de constatar que las rentas que pretenden adelantarse, por su naturaleza, jurídicamente no existen, pues nacen día a día, de manera que no están aún y no es seguro que lleguen a estar, en el patrimonio de los asegurados, por lo que no hay nada que anticipar, con lo que el pago que pretende posibilitarse ha de salir directamente de los patrimonios de las aseguradoras".

