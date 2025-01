Pensiones: Hutt afirma que separar la industria dañaría jubilaciones futuras

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, reafirmó en El Primer Café de Cooperativa la oposición de la derecha a la separación de la industria dedicada a administrar los fondos de pensiones, pues creen que aplicar aquello conduciría al deterioro de las jubilaciones futuras.

"En la Cámara planteamos y se aprobó la separación de la industria" en el marco de la reforma previsional, según recordó el timonel de la DC, Alberto Undurraga, explicando que ello consiste en que "siga habiendo inversores, o que las AFP puedan dedicarse a esa parte, pero que todo el soporte pueda ser licitado, y que pueda haber un operador distinto, que no fueran ellos, y con eso se bajan los precios".

No obstante, el diputado reconoció que "por lo que vemos en el Senado, eso no va a tener el apoyo, y entonces la alternativa para bajar los precios es que se liciten las carteras (...), pero vamos a ver cómo queda eso, porque si se hace aquello y al par de años se pueden subir de nuevo los precios, no se va a lograr el objetivo".

A su turno, la exministra argumentó que "hay bastantes informes técnicos (que indican que) hay impactos que podrían afectar la rentabilidad de los fondos. No creo que aquí haya nadie que tenga un prejuicio previo respecto a la mejor alternativa: hemos dicho hasta el cansancio que vamos a defender lo que sea el mejor sistema para los pensionados actuales y futuros, y hay algunas propuestas que afectan las pensiones futuras, entonces ahí sí tenemos observaciones, y tenemos que levantarlas".

En definitiva, Hutt sostuvo que desde Chile Vamos "no nos podemos hacer responsables del deterioro de pensiones futuras por una decisión que se tome independientemente de los beneficios, que tienen que ser para todos".

Sin embargo, descartó que rechacen otras medidas pro-competencia, como las mentadas licitaciones de carteras: "Los mecanismos están, ya son parte de la discusión, y yo coincido completamente en que un mejor sistema, en que las personas conozcan los costos y puedan tomar sus decisiones con más información, podría ayudar mucho también a la competencia".

Oficialismo critica "defensa irrestricta a la industria"

Desde Socialismo Democrático, el timonel del PPD, Jaime Quintana, subrayó que el "pilar contributivo, que son las personas que tienen cotizaciones con problemas, con lagunas, y con brechas que perjudican a mujeres (...), está en manos privadas, y por eso debiera provocarse en alguna medida una separación de la industria, que permita bajar las comisiones por efecto de la competencia, algo que el mundo liberal siempre ha aplaudido, pero en este caso no, porque hay una defensa irrestricta a la industria".

"El Gobierno siempre ha planteado la separación de la industria como un punto a alcanzar, pero no hay agua en la piscina porque la derecha se opone, y afortunadamente, el país tiene claro quiénes no están por que las pensiones crezcan de manera significativa. Entonces, creo que la derecha tiene una oportunidad, y si esto no se resuelve, también tiene un problema en el futuro", apuntó el senador.

Más duro fue el pronunciamiento de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien afirmó que "las AFP son una camisa de fuerza: no permiten que las personas puedan obtener mejores pensiones precisamente producto de la poca competencia que hay, y el elemento que se ha hablado de introducirle algún grado de competencia yo espero que pueda estar".

Lo anterior, por cuanto "no sé cuál sería el fundamento de la derecha para oponerse a que haya competencia entre las AFP, porque (entre sus filas) hay adoradores del libre mercado, la derecha en esto es intransigente. No veo en qué industria podrían pedir protección, pero aquí sí la justifican".