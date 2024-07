Senador Saavedra y reforma previsional: Oposición deberá bajarse del pedestal

En medio de la discusión por la falta de acuerdos en torno a la bullada reforma previsional, el senador Gastón Saavedra (PS) destacó que existe un avance en el consenso de algunos puntos del proyecto, pero que para avanzar en la legislación la oposición "va a tener que bajarse de su pedestal".

El parlamentario oficialista comentó en Cooperativa el consenso en 14 puntos del proyecto, anunciados por la mesa técnica del Senado, lo que calificó como "un avance, (porque) cuando partimos no teníamos ninguno. Creo que hay un avance y lo importante es que no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo de nuestros técnicos, para que nuestro país tenga un nuevo sistema de pensiones".

No obstante, reparó en el principal punto de discrepancia que es el destino del 6% de cotización adicional, lo que ha generado el debate entre el oficialismo y la oposición.

"¿Qué hacemos con esos seis puntos? Por una parte, cuando se invitaron a los expertos a la comisión, nos dijeron que hay que verlo en producto de la situación de la economía, que ya sabemos cómo está, los resultados del Imacec último así lo dicen, la generación de empleo no es lo que uno quisiera para resolver los problemas de ingresos de los chilenos y chilenas. Entonces, hay una situación cierta y, por lo tanto, sería aconsejable revisar la gradualidad de la propuesta de Gobierno", planteó.

En ese sentido, propuso que "si hay dificultades con el mercado del trabajo, porque no pensar digo yo en a lo mejor no en 6 puntos, sino 5 puntos con las mismas gradualidades. Creo yo es más livianito y es posible avanzar en la reforma".

"Todos los expertos, de todos los partidos, decían que hay un problema con el pilar contributivo, es decir, las AFP, porque cada chileno ahorra es poco y el otro problema estructural es que se paga poco en Chile, porque sus ahorros están directamente relacionado con lo que usted gana, entonces, hay que subir ese indicador y al subirlo va a tener más ahorros por lo que está trabajando en las futuras generaciones que van a jubilar", explicó.

Y reparó en que "¿cómo resolvemos el problema de los (jubilados) de ahora? Bueno, distribuyamos entre los cinco puntos que se planteó, dos para el seguro social que necesariamente, va a tener recursos ahora para poder ingresarlos".

Respecto a la negativa de la derecha al 6% de cotización adicional, el parlamentario socialista aseveró que "la oposición va a tener que bajarse del pedestal, porque decir eso es como nosotros digamos 3 y 3 y no vamos hace nada".

De esa forma, criticó que se lleva mucho tiempo en la misma discusión e "insistir en 6-0 es hacer capitular al otro y no querer hacer nada. Es mejor que se le diga al país: 'mire sabe que nosotros nos vamos a refugiar en las mayorías que tenemos en el Congreso, no va haber reformas y no le vamos a aumentar las pensiones a los chilenos".

TRABAJADORES FISCALES LLAMAN A PARLAMENTARIOS A ACELERAR LA TRAMITACIÓN

Por su parte, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) hicieron un llamado a los parlamentarios a acelerar la tramitación del proyecto, aunque reconocen que no es perfecto.

"Afirmamos la importancia y el ácido parlamentario, en particular la Comisión de Trabajo por el Senado, asuma la responsabilidad política de apoyar la reforma previsional que hoy día está en ese debate técnico. No podemos esperar más los trabajadores. Este sistema que está en nuestro país, vinculado a las administradoras de pensiones, conocidas como AFP, no entrega pensiones dignas ni suficientes. Lo que se requiere es recuperar la seguridad social", declaró el presidente gremial José Pérez Debelli.

Igualmente, reparó que "este proyecto tampoco tiene un cambio de tal estructura, pero en parte ayuda y contribuye a que tengamos pensiones con certeza. Es un avance".

Pese a que el Gobierno espera que este lunes se pueda votar la idea de legislar el proyecto, el presidente temporal de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), ha sido enfático en que se debe revisar el informe de la mesa técnica, incorporarlo al proyecto y puede que no ocurra a inicio de semana.

Sin embargo, la discusión se encuentra en una fecha crucial, ya que, el miércoles es la cuenta pública del Congreso por lo que la votación podría verse interrumpida, y luego de esto, los senadores entran en una semana distrital, por lo que de no ser discutida a comienzos de semana, podría ser en la última semana de este mes.