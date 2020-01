La nueva reforma de pensiones de Piñera bajo el ojo de economistas

En una cadena nacional realizada durante la noche del miércoles, el Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de reforma al criticado sistema de pensiones, que beneficiará a un millón de personas, cuando están a punto de cumplirse tres meses de la crisis social que vive Chile.

La iniciativa, que se presentará esta semana al Congreso, propone un 6 por ciento de cotización adicional, que se suma al 10 por ciento actual. Un 3 por ciento será para las cuentas individuales de cada trabajador y así complementar su ahorro. El otro 3 por ciento será para un nuevo Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario, que también recibirá un aporte inicial del Estado. Este aporte transitorio sería cercano a 1.000 millones de dólares.

Esos seis puntos adicionales serán administrados por una nueva institución pública autónoma.

La reforma contempla además cambios en la normativa que regula las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se buscará aumentar la competencia permitiendo que sociedades sin fines de lucro o cooperativas de afiliados, entre otras, puedan también administrar el 10 por ciento restante de cotización.

Por otro lado, las AFPs deberán devolver parte de las comisiones cobradas en el caso de que existan rentabilidades negativas.

Frente a la nueva apuesta del Gobierno, el economista y experto en pensiones José Luis Ruiz, integrante de la denominada Comisión Bravo, opinó que es "un cambio bien profundo, porque se toca la tasa de cotización, que no se ha tocado desde la construcción de este sistema, en 1981".

Así, dentro de sus observaciones, el académico de la Universidad de Chile comentó que "se genera solidaridad entre los aportantes, en el sentido de que también parte de este aumento iría a financiar un ahorro colectivo y solidario".

Sin embargo, advirtió que "todavía existe una gran brecha con las expectativas de las personas".

El ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés (PPD) dijo a La Tercera que este proyecto, el del gobierno anterior y el consenso que logró la oposición, que coincide en un alza de 6 por ciento de cotización adicional, "son suficientemente parecidos y sería imperdonable que no se logre un acuerdo amplio".

"Estamos muy cerca, aunque se necesita buena voluntad para que no se queme el pan en la puerta del horno", señaló el ex jefe de las arcas fiscales.

Por su parte, el académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, criticó en el mismo rotativo la falta de claridad en como se hará el aumento de las pensiones.

"Comunicacionalmente es poco claro en varios puntos, no es evidente qué porcentaje va a la cuenta individual de la AFP y cómo se va a administrar la cuenta colectiva. Hay un esbozo de un sistema de reparto, a través, de ese fondo pero no está explicado. Induce a confusión y no clarifica el orden de los incrementos, no están claras las velocidades", sostuvo el economista.