Llegó el día: la Cámara vota, hasta total despacho, la reforma de pensiones

A partir de las 10:00 horas, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados debatirá este miércoles, en una sesión que se espera extensa, la reforma de pensiones, consensuada entre el Gobierno y Chile Vamos, con la que se busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y la creación de un Seguro Social.

El texto legislativo, que ha sufrido modificaciones sustantivas desde que fue presentado por el Ejecutivo en noviembre de 2022, fue aprobado por el Senado el lunes y pasó a su tercer trámite constitucional.

El proyecto, una de las grandes promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, supone la mayor modificación en 40 años al sistema creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La reforma busca beneficiar a cerca de 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14% y un 35%.

En la víspera, Boric hizo uso de su facultad presidencial para convocar a la Cámara de Diputados a votar la iniciativa, con críticas hacia la "ultra derecha" por intentar obstaculizar su tramitación.

"He decidido hacer uso de la facultad presidencial establecida en el art. 32 n°2 de la Constitución de citar a sesión extraordinaria del Congreso a la brevedad para resolver este tema que es prioritario para las familias chilenas y lleva más de dos años de debate en el Parlamento", escribió el Mandatario en X.

Pese al acuerdo transversal de la gran mayoría de diputados y diputadas, la ultra derecha chilena no dio la unanimidad requerida para poder votar reforma de pensiones esta semana. Por ello he decidido hacer uso de la facultad presidencial establecida en el art 32 n°2 de la…

Para su aprobación la reforma previsional depende solo del "sí" de la mayoría simple de los diputados presentes en la sesión, donde se revisarán las modificaciones realizadas por la Cámara Alta.

Debido a que hay dos parlamentarios desaforados, algunos artículos requieren 77 votos favorables.

En caso de discrepancias entre ambas Corporaciones, se conformará una comisión mixta para resolver los puntos de conflicto, lo que provocaría que el trámite se extienda para marzo cuando, quizás, los ánimos de los congresistas sean distintos, especialmente pensando en las elecciones de noviembre.

Durante su primer trámite en la Cámara Baja -en noviembre de 2024-, el proyecto obtuvo 84 votos a favor, 64 en contra y nueve abstenciones.

Pese al optimismo sobre que se apruebe tras el acuerdo entre el Gobierno y el Senado, algunos diputados de oposición ya han anticipado que no apoyarán las modificaciones de la Cámara Alta, como Camila Flores (Renovación Nacional), quien planteó la tarde del martes: "Mantengo más firme que nunca mi voto en contra para la votación en particular que vamos a tener el día de mañana".

"Somos varios los diputados de Chile Vamos que hemos decidido hacer un cambio a lo que va a hacer en general la coalición y votar en contra. Hemos solicitado también votaciones por separado porque creemos que es importante marcar cada punto", señaló la parlamentaria.

Desde Demócratas, en tanto, el diputado Miguel Calisto señaló: "Nosotros sí tenemos cuestionamientos y estamos revisando en detalle el tema de encaje relacionado con las AFP. También hay un cuestionamiento serio a nivel internacional respecto de las aseguradoras, particularmente las aseguradoras americanas. Y también creo que es importante revisar el tema del 1,5% de préstamo de los cotizantes al Estado".

El Partido Republicano y el Partido Social Cristiano han confirmado que todos sus diputados votarán en contra de la reforma.

Ayer, los controladores en Estados Unidos de las AFP Cuprum, Provida y Habitat enviaron sus preocupaciones al Presidente Boric a través de una carta que asegura que la reforma "socava los compromisos del país con tratados internacionales".

El proyecto tampoco contenta del todo a la izquierda, que aspiraba a cambiar profundamente el sistema y eliminar las AFP tal y como proponía el proyecto original del Gobierno.

La presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (Partido Comunista), llamó a sus pares a aprobar la reforma, ya que "si bien no es el cambio que se quería, representa un avance que antes no existía".

"Lo peor que podríamos hacer es dejar el sistema tal y como está. Lo que más beneficia a las AFP en este momento es que nada cambie. Sólo ellas ganan si se rechaza la reforma y no voy a ser cómplice de eso", dijo la parlamentaria.

He recibido el oficio del presidente @GabrielBoric y como corresponde a nuestra constitución política, he convocado a sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados para este miércoles a las 10:00 am, en que votaremos hasta total despacho la Reforma de Pensiones. Desde siempre… https://t.co/AREt9jppg6