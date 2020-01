Pensiones: CUT pide que los trabajadores decidan cómo capitalizar el 10% que está en las AFP

Luego de que la Comisión de Trabajo de la Cámara despachara la reforma previsional sin el aumento del 6 por ciento en la cotización, la CUT plantea que los trabajadores hagan lo que consideren mejor con el 10 por ciento que ahora se implementa en capitalización individual.

El Presidente Sebastián Piñera pidió a los diputados aprobar el proyecto antes de que termine enero, y a los senadores en marzo, pero siguen disputas entre los bloques por falta de diálogo, o bien, falta de celeridad para sacarlo a flote.

Si bien el Gobierno plantea que del 6 por ciento adicional 3 puntos sean destinados a la cotización individual y los otros 3 a un sistema solidario, los detractores consideran que esto no significa un cambio estructural al sistema.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, coincidió con la oposición al señalar que "lo que se requiere es seguir insistiendo en que necesitamos una revisión profunda y estructural de cambio al sistema de pensiones".

En ese sentido, propuso que exista "el derecho de los trabajadores para que incluso puedan decidir dónde mejor quieren capitalizar su 10 por ciento de la cotización. Si algunos consideran que es lo mejor es la capitalización individual tendrán derecho a hacerlo, pero si algunos consideran que el mejor sistema es el reparto, que se tenga esa libertad y ese derecho a poder trasladar todos los fondos a un mucho mejor sistema de pensiones".

Asimismo, dijo esperar que "no se siga actuando con urgencia, porque eso es inhibir el debate, y en segundo lugar, que no se cierre la puerta a que el 6 por ciento de aumento de la cotización vaya a un fondo de reparto pleno".

Ambos sectores acusan falta de diálogo

La propuesta de la oposición, en tanto, se centra en potenciar un seguro social, es decir, que la cotización adicional de la reforma se dirija a un fondo solidario, lo que según el bloque abordaría el fondo del sistema de previsión, y asimismo, subiría las pensiones a largo plazo.

Sin embargo, la diputada Maite Orsini (RD) criticó que "el Gobierno ha hablado mucho sobre diálogo, pero sentarse en una mesa y recibir una propuesta sin incorporar y sin realmente escuchar no es dialogar".

"Nada de lo que nosotros propusimos fue incorporado en las indicaciones, de hecho las indicaciones estaban listas desde antes", aseguró, e incluso acusó que mientras se mantiene el 10 por ciento destinado a capitalización individual, "algo que ya sabemos que es un sistema que fracasó, este Gobierno viene con un aumento de 6 por ciento".

Por otro lado, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, criticó que el rechazo de la oposición no tiene sustento, pues las indicaciones del Ejecutivo fueron ingresadas ante lo sugerido por el sector.

"Apertura del Gobierno a conversar ha habido durante toda la etapa pre-legislativa hasta que se ingresó la indicación. Insisto que aquí el problema es sectores que entienden que negociar es hacer que el otro solamente se mueva y ellos no están dispuestos a moverse", comentó este domingo en El Diario de Cooperativa.

Pizarro también reflexionó que "uno de repente no entiende bien si a quien se le quiere hacer el contrapunto es al Gobierno o si se le está dando la espalda derechamente a la clase media y a la ciudadanía, porque son demandas que hace tiempo las venimos escuchando".

"Están más preocupados de su mezquinidad política"

En ese sentido, el diputado Diego Schalper (RN) señaló que el rechazo a la reforma "solo lo interpretamos como una señal de hostilidad" debido a que "la oposición no quiere que el Presidente Piñera capitalice las reformas sociales".

"Están más preocupados de su mezquindad política que del país, cuando ellos saben perfectamente que la propuesta de la oposición se acerca muchísimo a lo que es la propuesta del Gobierno. Cuando ellos dicen rechazar, no podemos sino concluir que no tienen ningún interés de cumplir los pasos, ningún interés de cumplir las urgencias y sacarlo adelante, porque lo único que les interesa es que no sea el Presidente Piñera quien capitaliza. Eso es una vergüenza nacional", sentenció.

Mañana lunes el proyecto entrará a un segundo trámite, siendo discutido esta vez por la Comisión de Hacienda de la Cámara.