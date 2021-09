Presidenta del Senado: La ley corta de pensiones "es demasiado corta y poco audaz"

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), criticó este miércoles la llamada ley corta de pensiones del Gobierno, proyecto anunciado la semana pasada por el Presidente Sebastián Piñera pero que aún no ingresa al Congreso.

"A mí no me sorprendió. Sí me parece que es demasiado corta y demasiado poco audaz", dijo la parlamentaria en el programa Profundidad de Campos de TV Senado.

"Aunque no hay espacio para hacer la (gran) reforma al sistema, sí hay que aprobar una ley corta. Vamos a poner acento en la productividad, desarrollo económico, porque si hay alguien que lo ha pasado mal son las mujeres y las regiones", sostuvo Rincón.

A juicio de la legisladora, la propuesta de La Moneda "no aprovecha el espacio para arreglar temas que son muy relevantes, como eliminar de una vez por todas la tabla de mortalidad y tampoco aborda la forma de cálculo de la tasa de interés técnico del retiro programado".

"Espero que esto lo podamos revertir en la discusión legislativa, que se aborden dentro de esta ley corta cambios que son muy importantes para mejorar hoy día las pensiones de nuestras y nuestros trabajadores", añadió.

El nuevo proyecto contempla un aumento de la Pensión Básica Solidaria (la que reciben quienes no han cotizado) desde los poco más de 164.000 pesos actuales hasta los 177.000 pesos, el equivalente a la línea de la pobreza.

Asimismo, busca extender la cobertura del llamado Aporte Previsional Solidario (que otorga el Estado a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas) desde el 60 por ciento actual al 80 por ciento de los pensionados.

CUARTO RETIRO

Este nuevo proyecto se produce en paralelo a la discusión que tiene lugar en el Cámara de Diputadas y Diputados de la iniciativa de ley, a la que el Ejecutivo se opone frontalmente, que busca permitir a los ciudadanos, por cuarta vez desde que comenzó la pandemia, retirar un 10 por ciento de los fondos de pensiones.

Consultada sobre el cuarto retiro, Rincón evitó anticipar escenarios y reiteró: "Nosotros hemos dicho que vamos a seguir atentamente la discusión de este tema, pero no quiero adelantar juicios".

"He dicho que no es una medida que hoy vaya a significar ayuda para millones de personas que ya no tienen ahorros o que lo que podrían sacar es bastante menos que las ayudas desde el Estado. Por lo tanto, mi respuesta es que vamos a esperar qué pasa en la Cámara y cómo se responden todos estos planteamientos", comentó.