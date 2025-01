Reforma de pensiones: Timonel PS dice que diputados se adelantaron en sus críticas

En El Primer Café de este viernes, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, consideró "bastante anticipados" los dichos de los diputados PS Marcos Ilabaca y Emilia Nuyado, que cuestionaron públicamente el acuerdo que negocia el Gobierno con la Cámara Alta para destrabar el proyecto de reforma al sistema de pensiones.

Los parlamentarios manifestaron reparos por dos puntos en particular que contempla la iniciativa: la separación de la industria, bajo la consigna de "No Más AFP"; y la distribución del 6% de cotización adicional.

"Esta promesa que hizo el Presidente de la República de poder transformar el negocio lucrativo de las AFP con utilidades absolutamente excesivas (...) se esfumó, no existe", criticó Ilabaca.

"El Gobierno debe escuchar a la gente y no validar una propuesta miserable, que se hace por la presión de los intereses económicos de las AFP, que actúan a través de los parlamentarios de derecha. Hoy es el momento de apuntar a un sistema de reparto, como el de las Fuerzas Armadas, y nivelar hacia arriba", expresó Nuyado.

"Hay que esperar el proyecto, que va bien encaminado"

Al respecto, Vodanovic dijo en Cooperativa que "llama la atención que hay mucha opinión y mucha resistencia de quienes no están participando de este debate", apuntando -sin individualizarlos- a "varios parlamentarios" que incurren en comentarios de esta índole.

"Yo hablé hoy día, a las 07:30 de la mañana, con el jefe de la bancada, Daniel Melo, para preguntarle cuál era su impresión (sobre la polémica), y me dijo que son dos parlamentarios los que tienen esta opinión, pero es una opinión bastante anticipada, porque la verdad es que uno no puede oponerse a algo que no existe. Creo que hay que esperar el proyecto", enfatizó la timonel PS.

Vodanovic puntualizó que "el Partido Socialista tiene 13 diputados, y hay (sólo) dos que se han manifestado dudosos en el sentido de decir: 'Si esto no arregla las pensiones, no vamos a votar a favor'... A mí me parece que está bien, yo tampoco voy a votar a favor de un proyecto que no tenga por finalidad mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas. Así es que, en realidad, es una discusión anticipada", reiteró.

"Nosotros vamos a esperar lo que finalmente resulte del acuerdo. Hasta donde entendemos, el proyecto va bien encaminado, porque está poniéndole normas distintas a las AFP, se están cambiando temas que son sensibles y que impactan en la pensión de la gente. Eso es lo importante; por lo tanto, nosotros vamos a apoyar", aseguró la dirigenta.

No es cierto que se haya "entregado todo"

La timonel añadió que también conversó con el senador Gastón Saavedra, jefe del comité PS y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, y él se manifestó "un poco en el mismo sentido".

"Él (Saavedra) forma parte de la mesa de conversaciones y me señala que (el acuerdo) va bien encaminado, que se están haciendo cambios al sistema, y que esto no es como se ha querido instalar que 'se ha entregado todo', (pues lo cierto es) que hay cambios importantes", sostuvo.

"Evidentemente, a él (Saavedra) como a todos de nuestro partido -y yo entiendo que a todos- nos interesa que suban las pensiones; por lo tanto, se están haciendo los esfuerzos en ese sentido. Así que yo lo que pediría es tranquilidad, que logremos escuchar de qué se trata este proyecto y que, finalmente, en la medida en que sea beneficioso para las personas, todos podamos apoyarlo", subrayó Vodanovic.

Matthei "salió a tirar el mantel sin ningún fundamento", dice Vodanovic

A renglón seguido, la líder del PS criticó duramente al senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, quien encabeza las negociaciones con el Gobierno.

"Yo valoro que (los senadores de Chile Vamos) hayan sido capaces de pararse enfrente de su candidata (Evelyn Matthei), que salió a tirarle el mantel sin ningún fundamento a esto. Eso lo valoro, pero también quiero decir que Coloma se demoró meses en querer poner en votación el proyecto en la Comisión. Entonces, aquí ha habido un obstruccionismo para llegar a enero, al último momento, y para que esto pase probablemente en el peor momento de la Cámara de Diputados: en marzo, cuando ya estamos en un periodo electoral", acusó.

Cristián Monckeberg: Coloma, Galilea y Cruz-Coke están empujando para sacar esto adelante

"Me sorprende, Paulina, con todo el aprecio, la crítica al senador Coloma", le respondió en el mismo Primer Café, desde Chile Vamos, el otrora ministro y exconvencional Cristián Monckeberg (Renovación Nacional).

"Si hay alguien que se la está jugando porque esta reforma salga adelante, más allá de que se haya demorado ponerla en votación o no en votación, es él (Coloma). Y la ha empujado muchísimo junto con el senador (Rodrigo) Galilea y el senador (Luciano) Cruz-Coke. O sea, ellos son los que están empujando a sacar esto adelante, a pesar de las críticas de muchos del sector nuestro y eso demuestra liderazgo, valentía y entender que son proyectos relevantes y que no se puede obtener todo", aseveró el extimonel de RN.

Monckeberg admitió que, "políticamente, (la reforma) es difícil sacarla adelante", pero se declaró "optimista de que en estos meses que vienen vamos a tener una reforma".

"Quien está poniendo más complejidades a que esta reforma salga adelante" es "un sector de la izquierda, y lo que mejor lo grafica es la disputa que está en el Partido Comunista, donde el presidente Lautaro Carmona ha tenido que salir a ordenar lo que no puede ordenar, simplemente, porque difícilmente le van a hacer caso", apuntó.

Pavez: La reforma está desfondada desde la izquierda

A su turno, el exsubsecretario Máximo Pavez, exvicepresidente de la UDI, opinó: "Este acuerdo, hoy día, a pesar de los esfuerzos que está haciendo mi sector político de poder conversar con el Gobierno, está completamente desfondado por la izquierda".

"Tanto es así", apuntó, "que la ministra (Jeanette) Jara, para poder tratar de amarrar esto por la izquierda, tiene que decir: 'Oye, cabros, si nosotros estamos terminando la AFP', lo que va a significar, desde luego, que no haya acuerdo alguno. ¿Por qué? Porque el Gobierno se ha equivocado en establecer esta típica cosa, esta cuestión de la izquierda, de confrontar".

A juicio del exconsejero constitucional, "el Presidente de la República y la ministra del Trabajo lo que han hecho es instalar que hay un problema porque quienes han bloqueado la reforma son las administradoras de fondos de pensiones, creyendo que con eso todos nos vamos a allanar, porque como nadie quiere defender a la AFP, todos nos vamos a ir a dar un acuerdo. Entonces, yo veo que el Gobierno está contribuyendo de manera decisiva a que esto no resulte bien".

En esa línea, Pavez pronosticó que, "si hay un acuerdo en el Senado, ese acuerdo se va a caer por el lado del Frente Amplio, el Partido Comunista y actores muy importantes del PS".

"Yo creo que eso no va a ser así (que el PS logre convencer a Nuyado e Ilabaca), no se va a ordenar el PC y no se va a ordenar el Frente Amplio", presagió.

Finalmente, el exdirigente gremialista sostuvo que "hay un sector de la izquierda chilena, y son las personas del PS, PC y Frente Amplio, que ya se están viendo en la oposición en el próximo ciclo y que, por lo tanto, no están disponibles a renunciar a la bandera del 'No más AFP', que es lo más irresponsable y populista que hay".

"Hoy día lo que está pasando -esto puede cambiar mañana-, es que la ministra Jara está desesperada tratando de convencer a la izquierda de que esto es un buen acuerdo para la izquierda, (pero) no los va a lograr convencer y eso va a significar que el acuerdo, evidentemente, eventualmente, no resulte", sentenció.

FA pide "poner todos los esfuerzos" para terminar con la AFP

Desde la Cámara Baja, la diputada Gael Yeomans (FA) comentó que "los trascendidos que tenemos respecto a los supuestos contenidos de la reforma son trascendidos de una negociación, no hay nada tangible aún".

"Por lo mismo —prosiguió la parlamentaria-, desde el FA nos hemos esforzado con establecer cuáles son los marcos, los contenidos mínimos que vamos a seguir insistiendo tenga la reforma de pensiones, que tiene que ver con el seguro social y también con la separación de la industria, que permita terminar con las AFP como el modelo de negocio que existe hoy por hoy".

"Este debería ser nuestro enfoque desde el oficialismo: si es que creemos en la seguridad social y en terminar con la AFP, poner todos nuestros esfuerzos para que el contenido de la reforma sea este y no otro", remarcó Yeomans.

Cordero: "La responsabilidad del Gobierno es buscar el mejor acuerdo posible"

Desde el Ejecutivo, en tanto, la vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etcheverry, aseguró hoy que, como es habitual en cada proceso de negociación, las partes han tenido que ceder a su posición inicial, por lo que se entiende que se está trabajando para que al menos el 6% de cotización extra no vaya completamente a la capitalización individual, que es al anhelo de la derecha.

En tanto, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, comentó que el proyecto contempla la división de la industria y que ello implica la eliminación de las AFP.

Por su parte, el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, insistió en que "el país ha esperado más de 18 años por un acuerdo en materia de pensiones. La seguridad social es clave para la actual situación del país, pero es clave especialmente para el futuro y, por cierto, un acuerdo siempre implica no solo ceder, sino que siempre implica dejar insatisfechas las pretensiones originales".

"La responsabilidad del Gobierno es buscar el mejor acuerdo posible en las condiciones que también supone la deliberación democrática con las fuerzas que tienen representación en el Congreso, pero lo que no puede pasar es que nuevamente le digamos a los chilenos y a las chilenas que no es posible un acuerdo en materia de pensiones", enfatizó el secretario de Estado.