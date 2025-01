Rincón: El Gobierno no quiere que miremos bien la reforma previsional, que está llena de trampas

La senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, arremetió en Cooperativa contra la reforma previsional negociada entre Chile Vamos y el Gobierno, y aseguró que se trata de un proyecto "lleno de trampas", cuya aprobación quiere apurar el Ejecutivo para que éstas no sean descubiertas.

La legisladora abordó en El Diario de Cooperativa los avances de la iniciativa, y estimó que están los votos "para aprobarla en el Senado", pero no es seguro que el escenario sea el mismo en la Cámara Baja.

En opinión de la exmilitante DC, más allá de los avances en las distintas instancias, "lo que se necesitaría es poner calma a esta discusión, poner seriedad, números, reposo, porque que es una discusión tremendamente importante. Poder mejorar las pensiones de hombres y mujeres pensionados o futuros es muy importante y necesario, pero hay que hacerlo bien".

Debido a esto, advirtió que "cualquier coma mal puesta tiene consecuencias y fue lo que traté de explicar ayer en las distintas discusiones que hubo", cuestionado también que, "pese a que no hay respuestas claras, el Ejecutivo insiste en avanzar, avanzar y avanzar sin importar las consecuencias de estas cosas en temas sensibles".

Sus principales cuestionamientos

Uno de los puntos que más preocupan a la exministra de Trabajo y Segpres es que "se le va a devolver una cantidad de plata inmensa a las AFP por el encaje, con un modelo de reemplazo que no existe en ninguna parte del mundo.

"La verdad es que a mí me parece preocupante: le van a devolver más de 1.200 millones de dólares a las AFP y eso me parece gravísimo, pero bueno, al parecer a nadie le importa eso. Creo que se puede convertir al final del día en un Transantiago de las pensiones, cuyas consecuencias las van a pagar directa o indirectamente las personas más pobres de nuestro país o la gente de más esfuerzo", puntualizó en Cooperativa.

También cuestionó el artículo que "señala que los precios de los servicios que preste el IPS van a ser fijados por Hacienda y por Trabajo. No sé qué precios pueden definirse así (...) y el mismo artículo agrega algo que preocupa más: el IPS podría subcontratar funciones".

"¿No le debe preocupar esto a la Comisión de Hacienda? La posibilidad de que recursos públicos sean mal utilizados y las malas prácticas puedan ser aplicadas", advirtió la líder de Demócratas.

El Gobierno "teme que se mire bien la reforma"

Rincón acusó también que debido al rápido avance de la reforma previsional en los últimos días, muchos de sus colegas "van a llegar a votar a la Sala sin haber podido leer todo lo que se analizó en (la comisión de) Trabajo -donde hay cosas que derechamente no se analizaron- ni todo lo que se analiza en (la comisión de) Hacienda".

Frente a esto, reiteró su llamado a "poner calma" en la discusión, acusando que "hay algunos que, lamentablemente, se ponen irascibles y nerviosos en la misma comisión. La propia ministra (del Trabajo, Jeannette Jara) estaba muy nerviosa. Yo no sé cuál es la diferencia en poder tomarse un tiempo más versus hacer las cosas mal".

"El Gobierno no quiere que miremos bien la reforma. Está llena de trampas como lo que se señala esto del encaje (...) Lo que teme el Ejecutivo es que se mire bien la reforma y el temor mío es que salga una mala reforma, no que no salga. Va a salir la reforma -tiene los votos-, pero hagámoslo bien, ese es mi único tema", enfatizó la senadora.

Finalmente, aclaró que, de seguir avanzando la reforma en esta línea, ella no le dará el voto a una "mala propuesta".