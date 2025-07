Exsubsecretaria de Hacienda por desempleo: "La gente está buscando pegas que ya no existen"

La economista María Olivia Recart, exsubsecretaria de Hacienda durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), afirmó este jueves que uno de los factores que explican la actual tasa de desempleo en el país, que en el período abril-junio llegó a 8,9%, es que la gente "está buscando pegas que ya no existen".

En El Primer Café de Cooperativa, la presidenta de la ONG ComunidadMujer puntualizó que "lo que nos muestran las cifras de empleo es que hay que hacer una pega que es de detalle. Pero además, en el mercado del empleo, la gente está buscando pegas que ya no existen, y eso es un desafío de tamaño mayor para el corto y mediano".

Para explicar su postura, utilizó un ejemplo concretó del sector minero: "Hoy día, el rajo Escondida Norte (de Minera Escondida) está automatizado en sus camiones. Para sacar cobre de las tronaduras y llevarlo a las chancadoras, se llevan en camiones gigantes que hoy día no requieren de un chofer. Por lo tanto, el trabajo de ser chofer de camiones de una minera va a ir desapareciendo".

"Era un trabajo bien remunerado, con buenos beneficios y eso va a ir desapareciendo. ¿Qué estamos haciendo al respecto con estas personas que estaban capacitándose para aquello? Esa es mi pregunta de fondo. Hoy día el mercado laboral está cambiando hacia otros lugares donde no estamos viendo", cuestionó.

El economista Sergio Micco, académico de la FEN de la Universidad de Chile, señaló que en el tema del desempleo existen "dos fenómenos que están pasando muy fuerte: estamos llegando a los niveles de crecimiento que teníamos 2018, 2019, pero el empleo se ha quedado rezagado tanto en la tasa de ocupación, así como el desempleo ha subido considerablemente".

El profesor también apuntó al actual sueldo mínimo en el país: "Da la impresión que con los últimos aumentos del salario mínimo, como lo ha dicho el Banco Central, es que estamos en una situación de que ya no podemos seguir con ese camino, porque va a tener efecto en el empleo. Uno puede decir que en otros países por decreto se mejora el salario mínimo, pero terminas con desempleo y mayor nivel de pobreza".

Jaime Ruiz Tagle: "Lo discuto"

El economista Jaime Ruiz-Table, académico de la FEN de la Universidad de Chile, discrepó con sus colegas en cuanto al efecto del sueldo mínimo en las cifras de empleo: "Si uno creyera que un alza del salario mínimo te va a generar menor contratación, bueno, lo que deberíamos esperar es que haya un desplazamiento hacia el trabajo informal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que no ocurre eso, entonces, es difícil argumentarlo".

"El salario mínimo está generando hoy día una presión fuerte en el mercado laboral, pero que eso sea una causa principal de que no aumente el empleo, yo lo discuto", enfatizó.

Sin embargo, la economista Macarena García (Libertad y Desarrollo) matizó: "El Banco Central, en el IPoM del año pasado, hizo un análisis respecto del aumento al salario mínimo. Resulta que desde la ley que se aprobó en 2023, implica un 14% de aumento real, es decir, que en los últimos años el shock ha sido grande".

"Donde más ha habido impacto es en las personas que están afectas al salario mínimo, algo hay ahí, no puede no haberlo con un aumento de esa magnitud en una economía que, además, no está creciendo", aseveró.