Salario mínimo: El reajuste de 6.000 pesos es el techo, afirma el Gobierno

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó este martes que el reajuste de 6.000 pesos ofrecido por el Gobierno para el salario mínimo es "un techo", por lo que pidió comprensión y apoyo a la oposición.

La Cámara de Diputados rechazó la semana pasada dicho guarismo y aprobó el resto del proyecto; y el secretario de Estado envió hoy un mensaje directo a los parlamentarios, ad portas de la votación del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado.

"No lo digo de manera maletera ni amenazante; yo les pido, ciertamente, que me entiendan, que nos entiendan en nuestra postura... Lo digo con mucha humildad y mucho respeto. Ese guarismo de 6.000 pesos no estoy en condiciones de subirlo, es un techo", aseguró Briones.

"Estoy consciente de las etapas del proceso, de los riesgos que puede involucrar, pero mi primer compromiso es ser muy responsable con la situación económica que estamos viendo afuera", remarcó.

En un primero momento los senadores de oposición se mostraron dispuestos a rechazar el reajuste. Sin embargo, Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD) optarán por "socializar" el estado de la situación política y económica del país con sus respectivas bancadas antes de votar, por lo que la Comisión de Hacienda podría volver a sesionar mañana o esta misma tarde, si es que hay una postura definida.