Senado vota esta tarde el histórico aumento del salario mínimo

La Sala del Senado vota este martes, en sesión convocada a partir de las 16:00 horas, el proyecto del Gobierno que establece un histórico incremento del salario mínimo, con miras a llevarlo a 400.000 pesos en agosto.

En detalle, el texto visado ayer, con unanimidad, por la comisiones unidas de Hacienda y Trabajo, contempla pasar de los 350.000 pesos que rigen desde enero a 380.000 pesos este mes, con fecha retroactiva del 1 de mayo, para luego llegar a los 400.000 el 1 de agosto. Asimismo, si a diciembre la inflación medida por el IPC acumula un alza sobre 7% a doce meses, el sueldo subirá a 410.000 pesos en enero del 2023.

Entre las modificaciones que introdujeron esas instancias está el "peldaño intermedio" en el subsidio a las pymes, de modo tal que en este mes el aporte será de 22.000 pesos y en agosto se incrementará a 26.000 pesos; e igualmente acordaron extender hasta abril del próximo año la compensación a la canasta básica por el alza de precios -originalmente terminaba en diciembre- e incorporar nuevos beneficiarios mediante el instrumento del Ingreso Familiar Permanente.

Para el senador UDI Juan Antonio Coloma, sobre el subsidio "tenemos todavía un problema pendiente, que las pymes van a tener derecho a un bono en la medida que la persona que allí trabaje esté recibiendo el salario mínimo o el salario mínimo más gratificaciones, pero hay un porcentaje amplio de personas que reciben salario mínimo más horas extraordinarias, respecto de los cuales las empresas no tendrían el beneficio, lo que a nuestro juicio es un incentivo peligroso para el futuro, donde se asuma que solo cuando se gana el salario mínimo tiene algún beneficio para financiar parte de éste".

En las comisiones no hubo acuerdo para ampliar la cobertura del subsidio a pymes que, si bien no pagan el sueldo mínimo, sí otorgan un monto cercano, dado que el Gobierno dijo no haber encontrado una fórmula que permitiera medir de manera certera ese universo de beneficiarios.

Con todo, en opinión del senador PC Daniel Núñez "ha habido cierta lentitud en la disposición que ha tenido este Senado en aprobar esta alza histórica al salario mínimo, que son 60 mil pesos, y si sube la inflación y pasa los dos dígitos, son 60 mil".

"Siempre uno puede ir ajustando y afinando cosas de un proyecto de ley, más aun cuando viene unido al pago de subsidios, y también aumento de las pensiones, porque la pensión básica se reajusta con el salario mínimo. pero en el 99% estamos resueltos, hay que aprobar este proyecto y no darle más vueltas", instó.

EN LA CÁMARA BAJA PIDEN DESDE YA VOTAR INMEDIATAMENTE EN SALA

En caso de ser aprobado hoy el proyecto en el Senado, dado que esta Corporación le introdujo modificaciones, deberá volver a la Cámara de Diputadas y Diputados a un tercer trámite.

En la Cámara Baja, si bien existe la posibilidad de que las respectivas comisiones temáticas pidan revisar el texto, el diputado Alberto Undurraga (DC), presidente de la instancia de Trabajo, solicitó que sea votado inmediatamente en Sala mañana mismo.

"Hemos estado observando la discusión que se ha dado en el Senado, en la Cámara hicimos mejoras al proyecto para que fuera para todas las pymes, en el Senado le han hecho mejoras complementarias que van en la misma línea. Por tanto, esperamos que inmediatamente (cuando) llegue a la Cámara lo podamos aprobar rápidamente en Sala para que sea ley", sostuvo.