Actor de "Black Panther" recibe acusaciones de agresión sexual

A través de redes sociales, la saxofonista María Elena Ríos señaló al actor Tenoch Huerta, conocido principalmente por su papel en "Black Panther: Wakanda Forever", de ser un "depredador sexual".

"Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta", escribió la artista mexicana en su cuenta de Twitter luego de un encontrón con el movimiento Poder Prieto, a quienes acusó de encubrir al intérprete.

“¿Y por qué no denunciaste?”



Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia.



• Y no, no quiero ser famosa.

• Y no, no quiero dinero porque sé trabajar. — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 11, 2023

"En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización", continuó la mujer.

Posteriormente Ríos, de 31 años, decidió defenderse de comentarios maliciosos que la cuestionaban, asegurando que con esto no busca fama ni dinero: "'¿Y por qué no denunciaste?' Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia".

"¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual. Si, tú Tenoch Huerta, abusas porque sabes que tienes poder", sentenció la saxofonista.

Además de su papel de "Namor" en Marvel, Huerta, de 42 años, ha ganado notoriedad por participar en "Narcos: México", "The Purge Forever", e incluso fue parte de la película "Los 33", adaptación de la historia de los mineros que pasaron 69 días bajo tierra tras el derrumbe en la mina San José, donde interpretó al boliviano Carlos Mamani.