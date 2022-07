Actriz Mira Sorvino recuerda a su fallecido padre Paul Sorvino

La actriz Mira Sorvino, ganadora del Oscar por su trabajo en "Poderosa Afrodita", lamentó el fallecimiento de su padre, el actor Paul Sorvino.

"Mi padre, el gran Paul Sorvino ha muerto. Mi corazón está hecho pedazos, tuvimos una vida llena de amor, felicidad y sabiduría con él entre nosotros", dijo la intérprete en su cuenta de Twitter.

"Él era el padre más maravilloso. Lo amo demasiado", agregó Sorvino.

La relación de Mira y Paul siempre fue muy estrecha. A menudo se les veía posando juntos en alfombras rojas y eventos de la industria del cine y la televisión.

Incluso cuando Mira Sorvino obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por encarnar a la prostituta "Linda Ash" en "Poderosa Afrodita" (Woody Allen), la artista le agradeció a su padre asegurando que "cuando me dan este premio honran a mi padre Paul Sorvino, quien me enseñó todo lo que sé sobre actuación".

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.