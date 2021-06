Anuncian película de anime de "El Señor de los Anillos"

Los estudios Warner Bros. anunciaron el desarrollo de una nueva película de anime basada en la historia de "El Señor de los Anillos", la clásica saga de novelas escritas por J.R.R. Tolkien y llevadas al cine por Peter Jackson.

La cinta llevará por nombre "The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim" y se centrará en el "Abismo de Helm", un lugar mencionado en la historia de Tolkien y el personaje que inspiró su nombre, "Helm Hammerhand".

La dirección estará a cargo del cineasta japonés Kenji Kamiyama, conocido por su trabajo en la serie de "Ultraman" de Netflix y en la franquicia "Ghost in the shell".

Si bien Peter Jackson no estará involucrado en este proyecto, la película sí intentará conectar con algunos eventos de las dos trilogías filmadas por el director. Para ello trabajarán como consultora con Philippa Boyens, co guionista de las seis cintas.

Esta película animada se desarrollará de manera independiente a la millonaria serie televisiva que prepara Amazon Prime.