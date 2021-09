Anuncian remake de "El guardaespaldas" de Whitney Houston

Los estudios Warner Bros. anunciaron un remake de "El guardaespaldas", la clásica película romántica de 1992 que inmortalizaron Whitney Houston y Kevin Costner.

Este nuevo proyecto tendrá al nominado al Tony ("The Inheritance") Matthew López como guionista, mientras que la producción recaerá en Lawrence Kasdan, guionista y productor de la cinta original.

Por ahora no existe ningún miembro del elenco confirmado, aunque Variety señala que se han estudiado parejas como Chris Hemsworth y Tessa Thompson o Channing Tatum y Cardi B, entre otras.

"El guardaespaldas" original fue estrenada en 1992 y se convirtió en un éxito de taquilla mundial, recaudando más de 400 millones de dólares. Recibió dos nominaciones al Oscar por su banda sonora, la cual interpretó Houston e incluyó su inmortal versión de "I Will Always Love You".