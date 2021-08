Anuncian segunda parte de "La vieja guardia" con Charlize Theron

Netflix anunció que está trabajando en una segunda película de "La vieja guardia", la exitosa cinta de acción que estrenó el año pasado con Charlize Theron como protagonista.

Según Deadline, el proyecto ya contrató a la directora Victoria Mahoney, conocida por haber trabajado junto a J.J. Abrams en "Star Wars: The rise of Skywalker".

La primera película, una de las más exitosas según Netflix, fue dirigida por Gina Prince-Bythewood, quien en esta oportunidad decidió dar un paso al costado y convertirse en productora.

"Me encanta 'La vieja guardia', su historia y sus personajes. Me sentí muy honrada de mostrarle esto al mundo y muy emocionada por ser disruptiva en este género. Pero he decidido no dirigir esta secuela, si no que estar como productora", señaló Prince-Bythewood.

Al igual que la cinta original, el elenco de esta película estará compuesto por Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo y Chiwetel Ejiofor.

"La vieja guardia" contaba la historia de un grupo de guerreros inmortales que protagonizaban una serie de batallas en momentos históricos.