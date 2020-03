Bachelet: Se ha hecho justicia en caso Weinstein por valentía de las testigos

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó que con la condena a 23 años de prisión al productor de cine Harvey Weinstein se ha logrado hacer justicia, algo en lo que ha sido crucial la valentía de las mujeres que testificaron contra él.

"Se ha hecho justicia hoy, debido en gran parte al coraje de las mujeres que testificaron contra Harvey Weinstein", señaló la expresidenta chilena en su cuenta oficial de Twitter poco después de conocerse la sentencia de la Corte Suprema de Nueva York.

"Para que haya un cambio real, aquellos otros que cometieron delitos tan atroces deben rendir cuentas, sin importar la posición que ocupen", añadió la alta comisionada.

La sentencia fue dictada por el juez James Burke después de que hace tres semanas un jurado considerara a Weinstein, de 67 años, culpable de acto sexual de carácter criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley y de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann.

Justice has been served today, due in no small part to the courage of the women who testified against Harvey Weinstein. To mark real change, others who commit such appalling crimes must be held accountable, no matter where & what position they occupy.#IStandWithHer