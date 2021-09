Carozzi replica a La Red: Nunca existió nuestra decisión de publicitar en "La Batalla de Chile"

La empresa multinacional Carozzi salió a replicar nuevamente a la denuncia de La Red, que públicamente acusó a la compañía de haber retirado su publicidad como supuesta represalia por la emisión del documental "La Batalla de Chile", de Patricio Guzmán, versión que había comenzado a circular en las últimas horas y generado un enorme revuelo en las redes sociales.

Tras rumores en redes sociales, la señal privada había "confirmado" que la empresa retiró su publicidad de La Red "por emitir 'La Batalla de Chile'", versión que Carozzi tachó de "completamente falsa".

En una breve declaración dijo no haber "sostenido conversación directa alguna con el canal", aclarando además que, "por definiciones corporativas, la compañía no auspicia programas con contenido político", y que este caso particular se trata de "un error cometido desde la agencia externa de medios, Initiative".

Sin embargo, la estación, de propiedad del conglomerado internacional de medios Albavisión, arremetió asegurando que: "Si esto no es censura, ¿entonces qué es?".

Ante ello, durante la tarde la empresa de alimentos emitió un comunicado más detallado, en el cual complementó su punto, afirmando que lo señalado por La Red "no es correcto, ya que nunca existió por parte de Carozzi la decisión de participar en la publicidad de dicho programa".

Explicó "la Red propuso a la agencia externa de medios Initiative una bonificación con costo cero para aparecer con publicidad de Carozzi en la pauta del programa 'La Batalla de Chile'", ante lo cual "dicha agencia externa no respetó los lineamientos previamente establecidos respecto de no involucrarnos en programas de contenido político de ningún tipo y aceptó por error la bonificación".

"Conocidos los hechos por Carozzi, nos comunicamos con la agencia Initiative para que respetara nuestras definiciones corporativas históricas respecto a esta materia" y, tras ello, "Initiative comunicó ayer sábado al canal que no podía usar publicidad de Carozzi en programas de corte político, aunque ésta fuese gratuita", recapituló la multinacional de la industria de los alimentos.

Asimismo, frente a la acusación de supuesta "censura", Carozzi reiteró "su total compromiso con la libertad de los canales en términos de su programación".

Insistió, además, "como Compañía no auspiciamos programas con contenido político, como una señal de respeto a las personas y a sus diferentes formas de pensar".

De cualquier forma, la controversia ya ha motivado en redes sociales campañas de boicot llamando a evitar la compra de productos asociados a la marca.