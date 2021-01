Centro Arte Alameda celebra los 75 años de David Lynch con especial

Este miércoles 20, el cineasta David Lynch celebrará sus 75 años de edad y el Centro Arte Alameda preparó un especial para disfrutar vía streaming en su plataforma.

En CENTROARTEALAMEDA.TV se puede ver el especial "En Foco", que incluye la exhibición de su película "Eraserhead" de 1977, además de algunos cortos, como "The Alphabet" y "Six Men Getting Sick (Six Times)".

También se puede ver un documental titulado "The Art Life", sobre los inicios de Lynch como pintor y la influencia pictórica en su cine.

Junto con este especial del director, el Centro Arte Alameda también tiene en su plataforma la exposición virtual "Zaida González Ríos de Antología: Proyecciones subversivas [1999-2017]" con 40 fotografías análogas coloreadas a mano por la artista.