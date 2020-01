El Centro Cultural de España anunció una nueva edición de Cine a la Fresca, ciclo fílmico al aire libre que está enfocado en ofrecer un abanico de películas iberoamericanas, diferentes a la hegemonía estética del cine estadounidense.

La cita se realizará entre el lunes 3 y el sábado 8 de febrero, en Avenida Providencia 927, en el jardín del CCESantiago y la entrada es gratuita y por orden de llegada.

Cada día, los asistentesdisfrutarán de un cortometraje seguido de una película:

Lunes 03 // Febrero //21:00 h.

"7.83 Hz", Theo Putzu / Italia / 2018 / 4 min / Ficción.

7,83 es la frecuencia de la Tierra, su ritmo cardíaco, el equilibrio vital entre el hombre y lo que le rodea. La actividad humana ha alterado esta armonía natural. Depende del hombre restablecer el equilibrio con la Tierra, escuchando su voz.



"El reino", Rodrigo Sorogoyen / España / 2018 / 131 min. / Thriller. Intriga. Drama.

Manuel (Antonio de la Torre), un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto a Paco, uno de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el partido cierra filas y únicamente Paco sale indemne. Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta hace unas horas eran sus amigos. Aunque el partido pretende que cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo. Con el único apoyo de su mujer y de su hija, y atrapado en una espiral de supervivencia, Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada, y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.

Martes 04 // Febrero //21:00 h.

"Marimacho", Román Reyes / España / 2018 / 2 min. / Ficción.

De pequeña me llamaban marimacho. Mi madre me cortó el pelo, y ahí empezó todo.



"Marilyn", Martín Rodríguez Redondo / Argentina / 2018 / 80 min / Drama / +18

Marcos, un peón de campo de diecisiete años, descubre su sexualidad en un ambiente hostil. Apodado Marilyn por otros adolescentes del pueblo, es objeto de deseo y discriminación. En un clima de creciente opresión, acorralado por su familia y por el pueblo, Marcos se verá confrontado a la imposibilidad de ser quien quiere ser.

Miércoles 05 // Febrero //21:00 h.

"Plastic seas", Florian R. Panzer / Alemania / 2018 / 6 min / Animación.

Una película sobre la basura, hecha de y con basura. Al reciclar trozos y piezas, destinados a la basura, mostramos —e, irónicamente, creamos conciencia— que el plástico es más resistente de lo que creemos, al igual que nuestra película.



"Araña", Andrés Wood / Chile / 2019 / 105 min. / ficción.

La atractiva y carismática Inés, su marido Justo, y el mejor amigo de ambos, Gerardo, forman parte de un grupo de oposición en el caótico Chile de inicios de los 70's. Juntos cometen un crimen político que cambia la historia del país y de paso los envuelve en una traición que los separa para siempre. Cuarenta años después, Gerardo reaparece públicamente cuando la policía lo sorprende con un arsenal de guerra en su modesta casa. No sólo la venganza amorosa lo inspira, sino que también su obsesión política de juventud. Inés, hoy una poderosa e influyente empresaria, hará lo que esté en sus manos para que Gerardo no divulgue su pasado ni el de su marido. Atrás quedaron los tiempos de esa pasión sin límites, pero, aunque lo intenten, no podrán borrar la marca de aquello que los unió.

Jueves 06 // Febrero //21:00 h.

"Madrid cero", Álvaro Llagunes Alonso / España / 2017 / 8 min / Documental.

En la capital de España, una persona produce de media 325 kilos de basura al año. Esta es la historia de ciudadanos que buscan una vida con menos residuos e impacto ambiental.



"Chicuarotes", Gael García Bernal / México / 2019 / 96 min / Drama. Adolescencia. // +12

Chicuarotes trata acerca de 'el Cagalera' y 'el Moloteco', dos chicos que buscan desesperadamente salir de la situación y de su pueblo natal. La travesía inicia cuando un amigo de ellos les habla de la posibilidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas, para lo cual idean distintas formas de juntar el dinero y poderse ir junto con Sugehili, la novia de 'el Cagalera'. Esto los lleva por una aventura juvenil que desemboca en un tornado del mundo criminal.

Viernes 07 // Febrero //21:00 h.

"Guardián de las tortugas", Vianey Conde / México / 2018 / 4 min / documental.

Elías Moisés, un joven de 28 años con ceguera, residente de Coatzacoalcos Veracruz ha dedicado 13 años de su vida al cuidado y rescate de las tortugas. Actualmente tiene en su resguardo a 53 ejemplares.



"Yuli", Iciar Bollain / España / 2018 / 109 min / Drama. Danza. TE

Film sobre el bailarín cubano Carlos Acosta, un viaje temporal a través de su vida, leyenda de la danza y primer bailarín negro en interpretar algunos de los papeles más famosos del ballet, originariamente escritos para blancos, en compañías como el Houston Ballet o Royal Ballet de Londres (donde ha sido primer bailarín durante más de 15 años). Cuenta desde su dura infancia hasta su madurez, etapa que será protagonizada por el propio bailarín, quien, pese a su éxito y reconocimiento internacional, nunca olvidó sus orígenes.

Sábado 08 // Febrero //21:00 h.

"La Plastikería", Cesare Maglioni / España / 2018 / 6 min / Ficción.

¿Cómo será en 2050? Cuando haya más plástico que peces en el océano, ya no habrá la necesidad de comer pescado. Convendrá más comer directamente plástico, que se podrá comprar fácilmente en el mercado del plástico del barrio.

"Todos lo saben", Asghar Farhadi / España / 2018 / 130 min / Thriller. Drama // +12

Laura viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal, en España, para asistir a la boda de su hermana. Lo que iba a ser una breve visita familiar se verá trastocada por unos acontecimientos imprevistos, que sacudirán las vidas de los implicados.