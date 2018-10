Chris Evans se despidió del "Capitán América": Fue un honor

Chris Evans se despidió oficialmente de su trabajo en Marvel interpretando a "Steve Rogers", el "Capitán América".

A través de Twitter, el actor escribió: "Oficialmente terminé de filmar Avengers 4. Ha sido, por lo bajo, un día emotivo. Interpretar este papel a lo largo de los últimos ocho años ha sido un honor".

"A todos delante y detrás de la cámara y en la audiencia, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido", agregó.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.