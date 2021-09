Chris Rock revela que tiene Covid-19 y hace un urgente llamado a vacunarse

El actor Chris Rock reveló que está contagiado de Covid-19 e hizo un llamado a recibir la vacuna contra esta enfermedad.

"Me acabo de enterar que tengo Covid. Créanme, ustedes no quieren pasar por esto así que vacúnense", fue el escueto mensaje del protagonista de "Spiral: Saw" en su cuenta de Twitter.

En mayo pasado el protagonista de la cuarta temporada de "Fargo" aseguró en la televisión estadounidense que había recibido la vacuna de Johnson&Johnson, la cual consiste en una sola dosis.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la vacuna Janssen (J&J) cuenta con una efectividad del 85,4% como prevención de la enfermedad grave por Covid-19 y del 93,1% de la hospitalización.

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated.