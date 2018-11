Cinco nuevas mujeres acusaron de abuso sexual a Luc Besson

Nuevas denuncias de abuso sexual sacuden al director de cine, Luc Besson, las que se suman a las acusaciones de una actriz de 27 años por violación.

Según informó Variety, estas nuevas denuncias fueron realizadas por dos ex alumnas de la escuela de cine del francés, dos ex ayudantes de EuropaCorp y una ex modelo que buscaba convertirse en actriz, Karine Isambert.

Ella fue la única que declaró con su nombre, sin mantener el anonimato como prefirieron realizar las otras mujeres.

La revista Mediapart, sostuvo que Isambert conoció al director de "El Quinto Elemento" y "Lucy" durante una audición en 1995, momento donde ocurrió la agresión sexual, cuando el hombre la tomó contra su voluntad.

Por su parte, otra de las denunciantes sostuvo que Besson la violó en el año 2000, mientras una estudiante apuntó haber sufrido tocaciones en el 2015, con el director aprovechándose de su condición.