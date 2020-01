Centro Arte Alameda tendrá actividades “itinerantes”

View this post on Instagram

@perrobombapelicula de Juan Cáceres es el nuevo film que se exhibirá en el marco de B-CINE. La historia del joven inmigrante haitiano Steevens refleja las constantes dificultades de ir en búsqueda de un futuro mejor y más digno en otro país. Sin duda, hoy esto no solo representa la realidad de quienes transitan sino de muchos ciudadanos chilenos que hoy gritan en las calles estas mismas consignas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅Jueves 16 de enero, 12 hrs. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🎟Aporte Voluntario desde $2.000 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📍¿Dónde? @citylabglobal en @centrogam. 🏗 El dinero recaudado mantendrá activo al equipo de Centro Arte Alameda en pos de la reconstrucción. Esta proyección que originalmente sería en nuestro querido cine y sigue su curso porque #LaCulturaNoSeApaga. ➡️Nuestro Agradecimiento a @citylabglobal @perrobombapelicula @centrogam @galerialira @dartfestivalchile #perrobomba #cinechileno #centroartealameda #cineartealameda

