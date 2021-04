Cortometraje derivado de "El Agente Topo" se estrena en TV abierta

Este viernes 30 de abril, y a través de la televisión abierta, se estrenará un cortometraje derivado de "El Agente Topo" que sigue a dos personajes del documental nominado al Oscar y que fue titulado "Las Fugitivas".

Dirigido por Maite Alberdi, el corto se enfoca en Zoila y Marta, dos mujeres que se encuentran internas en el Hogar El Monte (donde se desarrolla la película) y que en el documental generan una profunda relación con Sergio Chamy.

"Decidimos hacer 'Las Fugitivas' porque había tanto material de Zoila y Marta que amábamos y no lo queríamos perder. Me parecen personajes entrañables que queríamos compartir con el público porque la película como estaba más centrada en Sergio, no podíamos darles a ellas todo el espacio que queríamos", explicó Alberdi, la primera directora chilena en ser nominada al Oscar.

Esta producción debutará en el marco de una camapaña que busca ir en ayuda de diversos hogares de ancianos en colaboración con la Fundación Las Rosas.

El estreno mundial de "Las Fugitivas" se producirá este 30 de abril a las 22:45 horas por las pantallas de Canal 13.