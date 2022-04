Fiscal: "El señor Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no"

En el Tribunal de Garantía de Viña del Mar se realizaron este lunes los alegatos de clausura del juicio oral en contra del cineasta chileno Nicolás López, quien está imputado por delitos de abuso sexual reiterado en contra de cinco víctimas; además, se le acusa de delito de violación.

En su exposición, la fiscal regional Lorena Parra expuso que "este es un juicio histórico cuya investigación se realizó con perspectiva de género que debió enfrentar el sesgo de la defensa cuya teoría del caso fue desacreditar a las víctimas de manera reiterada por medio de sus testigos, medios de comunicación, en el mismo juicio oral".

"Nicolás López borró más de 2.700 mensajes de Whatsapp de su celular que fueron recuperados. En estos mensajes el acusado reconoce los hechos presentados en juicio Oral: que ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de sus víctimas se fue traumada de su departamento, lo que da cuenta que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad lo que queda de manifiesto en unos de sus tantos whatsapp que escribió y borró: 'preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños'", continuó la fiscal.

Parra agregó que "Nicolás López se demoró meses en entregar su celular para ser periciado, pues antes fue periciado por él".

"UN PATRÓN DE CONDUCTA"

La fiscal regional enfatizó además que existe un "patrón de conducta" puesto que, según la investigación del Ministerio Público, "él es quien contactó a todas sus víctimas por Twitter, Instagram y mail siempre en un contexto laboral; les ofrecía ser parte de producciones. Sin embargo, aprovechaba las reuniones laborales para atacarlas con fuerza aprovechando su condición de superioridad para abusar de ellas. Incluso las perseguía, como lo relató una integrante de su equipo: 'me persiguió y encerró en el baño para besarme'".

La persecutora remarcó que "esto no es un juicio que dice relación con que Nicolás López sea un jote o sea una persona deslenguada o que tenga un sentido del humor irónico. Dice relación con conductas abusivas cometidas con mujeres y eso debe ser sancionado".

La persecutora añadió que "en los cinco hechos por lo cual es acusado Nicolás López, no existió consentimiento de las víctimas lo que quedó acreditado en juicio oral" a la vez que "la defensa no presentó ningún testigo que pudiera desmentir lo denunciado por las víctimas".

"Todos los hechos denunciados más el relato de testigos da cuenta que el señor Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no", finalizó en sus alegatos la fiscal.

🔴FISCAL REGIONAL, LORENA PARRA EN ALEGATOS DE CLAUSURA EN JUICIO ORAL contra Nicolás López señaló: “Le creemos al silencio del señor López o le creemos a las víctimas que declararon y fueron valientes al asistir a este Juicio Oral” pic.twitter.com/zyaOtM1SbM — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) April 25, 2022

La querellante Grace Schmidt dijo en su clausura que "respecto a las declaraciones de las amigas del imputado, tales como (Ignacia) Allamand, quien no olvidemos que le dijo al acusado que borrara todos los mensajes de chat con sus amigas y amigos, que le dijo en dichas conversaciones que era un misógino, y que el acusado le responde que eso quede entre ellos, que él es el director, que entiende a las mujeres".

"(Loreto) Aravena, quien le señaló por mensaje de WhatsApp posteriormente borrado por López, que se imaginaba al acusado haciendo todo lo que se denuncia en el reportaje de la Revista Sábado. (...) Todos sabían y todos callaban porque al final todos ganaban con Nicolás López, son personas que se han beneficiado con su éxito, todas las testigos", indicó Schmidt.

LÓPEZ: "CUATRO AÑOS DE CALVARIO"

Tras la audiencia de este lunes, a través de un comunicado de prensa, Nicolás López expuso que "hoy terminan cuatro años de calvario".

"Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Soy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño", expuso el imputado.

López añadió -siempre a través del comunicado- que "después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto".

La defensa de López, la abogada Paula Vial, indicó que "se ha dado una investigación desprolija, genérica, se ha vapuleado la perspectiva de género intentando alzarla como un comodín, una excusa para sufrir esa deficiencia y se ha intentado que esa perspectiva de género suponga una relajación del estándar del artículo 340 del Código Procesal Penal".

"Se ha intentado alzar a Nicolás como una figura que no es, se ha intentado pintarlo de violento, de poderoso, de controlador de mentes sin sustento alguno. Se ha intentado señalar que las denunciantes jamás se habían visto, que no interactuaron y que por eso existirían elementos comunes en su relato, pero hemos visto que no es cierto, las denunciantes se conocían, todas interactuaron entre sí", dijo Vial.

La Fiscalía pidió una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de violación reiterada; cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de abuso sexual, y 61 días de reclusión menor en su grado mínimo por el delito de ultraje a las buenas costumbres.

El veredicto de la justicia se espera para este martes.