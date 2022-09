Película chilena "Blanquita" fue ovacionada en Venecia

La película chilena "Blanquita" recibió una ovación tras su estreno en el prestigioso Festival de Cine de Venecia.

Según mostró el The Gotham Film & Media Institute, el director de la cinta, Fernando Guzzoni, recibió los aplausos del público presente en esta función, llevada a cabo en el marco de la sección Orizzonti.

"Tuvimos una ovación de pie de más de 5 minutos, con muchas felicitaciones. La gente logró conectar con el mensaje de la película y hoy han salido diversas críticas de los medios más importantes muy positivas como Screen, Variety, CineEuropa, entre otros", dijo el cineasta al medio RedGol.

"Blanquita" se centra en la historia de una joven de 18 años que reside en un centro del Sename y que se convierte en testigo clave de un escándalo que involucra a políticos, empresarios y menores de edad. Su estreno aún no ha sido fijado en Chile.

Standing ovation for @GuzzoniFernando’s #Blanquita today at #Venezia79! Congrats to the entire team!



‘Blanquita’ is an alum of Gotham Week Project Market 2017 #GothamAlumni pic.twitter.com/Ht8er7rLdr