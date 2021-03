¿Cómo ver en orden cronológico todas las películas del MCU?

A más de 12 años de su producción y luego de una veintena de películas, el Universo Cinematográfico de Marvel puede resultar más complejo de lo que parece para quienes estén recién ingresando a este mundo de súper héroes.

Las múltiples cintas de "Avengers" y "Iron Man", la gran cantidad de personajes y las series de televisión derivadas podrían generar confusión si se observan sin, al menos, seguir el hilo conductor de la historia.

De hecho, hay películas relativamente recientes como "Capitana Marvel" que cronológicamente se ubican al inicio de esta historia, pese a haber sido estrenadas durante la última fase del MCU. Incluso hay cintas como "El increíble Hulk" o las dos entregas de "Spider-Man" que no están disponibles en Disney+, por lo que no se puede realizar la maratón completa en una misma plataforma

Por ahora, todo comienza con "Capitán América: El primer vengador" (2011) y culmina con "Spider-Man: Far from home", la última cinta estrenada por Marvel en 2019.

Pese a tener una buena base de producciones, el MCU no dejará de estrenar títulos en el futuro. El primero de ellos será "Black Widow", cinta que originalmente iba a debutar el año pasado y que debido a la pandemia terminará lanzándose este 9 de julio.

Al menos en líneas generales, esta película se ubicará cronológicamente durante los inicios del universo cinematográfico ya que contará la historia de "Natasha Romanoff" (Scarlett Johansson). Además se esperan títulos como "The Eternals", "Thor: Love and Thunder", la tercera entrega de "Guardianes de la Galaxia", la segunda "Black Panther" y "Shang Chi and the legend of ten rings".

Donde también seguirá la historia del MCU es en la plataforma de streaming Disney+, donde ya se ha estrenado "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier", ambas ubicadas cronológicamente tras la gran batalla contra "Thanos" de "Endgame".