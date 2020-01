Confirman a Colin Farrell como el nuevo "Pingüino" de "The Batman"

Era un secreto a voces, en especial luego que se filtraran unas imágenes desde el set de grabación de "The Batman", la cinta de Matt Reeves con Robert Pattinson como protagonista.

En las fotografías, se ve a Colin Farrell, dando a entender que iba a interpretar a Oswalt Cobblepot, el "Pingüino". Finalmente al director no le quedó otra que confirmar la noticia en su cuenta de Twitter.

Así, el actor irlandés se unirá a un reparto donde también están Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright y Andy Serkis.

Wait — is that you, #Oz ? 🦇 pic.twitter.com/xHj9m6OXhf