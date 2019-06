Dan a conocer primer vistazo de nueva película de James Bond

El famoso agente 007 volverá a la pantalla grande con "Bond 25", cinta que tendrá nuevamente a Daniel Craig en el rol principal.

Junto a él estarán Rami Malek en el papel de villano, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harrias, Lashana Lynch y Jeffrey Wright.

Son estos dos últimos, junto a Craig y al director de la cinta, Cary Fukunaga, quienes protagonizan este adelanto detrás de cámara en las grabaciones de algunas escenas en Jamaica.

La premisa es que el agente dejó de trabajar el el MI6 y disfruta las bondades del país centroamericano. Sin embargo, un amigo de la CIA le pide rescatar a un científico que ha sido secuestrado. Ahí es cuando se topará con un peligroso tipo que aprovecha la tecnología como herramienta de ataque.

On set with #Bond25: Jamaica.

Check out director Cary Fukunaga, Daniel Craig (James Bond #007), @jfreewright (Felix Leiter) and @LashanaLynch (Nomi) in this behind the scenes look at our recent Caribbean filming. Watch the full video at https://t.co/1JH3zpzGuv pic.twitter.com/cIo5iMzVoN